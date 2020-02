Hürriyet Emlak'a yeni CEO

Elif Varan / İstanbul, 19 Eylül (DHA) - Hürriyet Emlak’ta Chief Executive Officer (CEO) görevine Theo Mseka getirildi.

University of Cape Town\'dan mezun olan Theo Mseka, kariyerine, 2001 yılında kendi girişimi olan \"Go Media\" ile başladı.

Go Media\'daki kariyeri boyunca 6 kıtada, 700\'ün üzerinde müşteri ile e-ticaret alanında proje gerçekleştirdi. Daha sonra Naspers\'ın yatırımı olan Property24 şirketi tarafından satın alınan Go Media\'daki görevine devam eden Mseka, Property24’u sektörde liderliğe yükseltip Güney Afrika\'nın bir numaralı emlak portalı haline getirdi.

Theo Mseka son olarak; Güney Afrika, Filipinler, Rusya, Kenya, Nijerya ve Afrika\'daki 10 ülkenin içinde bulunduğu coğrafyada, ticari stratejiler ile ürün ve dijital pazarlama gibi fonksiyonların birbirlerini destekler halde işletilmesinden sorumlu olarak görev aldı.

Aslen Tanzanyalı olan Mseka, 2015 yılından bu yana “All Out Dance Foundation” adlı kuruluşun da yöneticiliğini yapmakta.

All Out Dance Foundation, Güney Afrika lokal dansları ve salsanın yaygınlaşması, herkesin dans etmesi konusunda öncülük etmekte. Theo Mseka, aynı zamanda çeşitli yardım kuruluşlarında da gönüllü olarak çalışıyor.

Emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, yüksek kalitede hizmet veren, güncel ve detaylı ilanları ile emlak sektörünün nabzını tutan bir platform olan Hürriyet Emlak, 2006 yılında kurularak profesyonel ekibi ile çalışmalarına başladı. Web sitesi hurriyetemlak.com kurulduğu yıldan bu yana bireysel kullanıcılara ve kurumsal iş ortaklarına yüksek kalitede hizmet veren Hürriyet Emlak, emlak ofislerinin, bireysel üyelerin ve kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak birçok ürünü “Türkiye’de ilk” olarak hizmete sunuyor. Hürriyet Emlak, kullanıcıların aradıkları gayrimenkulü sadece bulmayı değil, o gayrimenkulü edinmeye giden yolculuğu kolaylaştırıyor. (Fotoğraflı)