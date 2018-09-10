Hürriyet Emlak Endeksi: Yıllık artış satılıklarda yüzde 8.67, kiralıklarda yüzde 6.24

İstanbul, 10 Eylül (DHA) - Hürriyet Emlak Ağustos 2018 Emlak Endeksi verilerine göre, Türkiye genelinde satılık konutlarda yıllık artış yüzde 8.67 ve kiralık konutlarda yıllık artış metrekare fiyatı başına yüzde 6.24 olarak gerçekleşti.

Türkiye\'nin en çok ilana sahip emlak sitesi Hürriyet Emlak, ülke genelindeki verilerden derlediği Ağustos 2018 Emlak Endeksi\'ni açıkladı. Açıklanan verilere göre satılık konut fiyatlarında İstanbul yüzde 10 artışla 5 büyük il içerisinde son 6 ayda en fazla yükselişin yaşandığı kent oldu. İstanbul\'u yüzde 4 ile İzmir, yüzde 2 ile Ankara ve Bursa izledi.

Hürriyet Emlak Ağustos 2018 Emlak Endeksi verilerine göre, Türkiye genelinde satılık konutlarda yıllık artış yüzde 8,67 olarak gerçekleşirken, kiralık konutlarda yıllık artış metrekare fiyatı başına yüzde 6.24 oldu.

Türkiye genelinde satılıklarda metrekare ortalama fiyatı 2,031 lira olarak hesaplanırken kiralıklarda ise metrekare ortalaması 9 liraya ulaştı. Ülke genelinde konutların amortisman süresi ise ortalama 21 yıl olarak hesaplandı.

Mart ayından bu yana satılık konut fiyatı en çok artan kent yüzde 17 artışla Bilecik oldu. Bu ilimizi Amasya, Muğla, Uşak, Kütahya ve İstanbul izledi. Fiyatların en çok düştüğü iller yüzde 7 düşüşle Rize ve Batman, yüzde 6 düşüşle Artvin ve Sivas oldu.

Hürriyet Emlak Ağustos 2018 Emlak Endeksi verilerine göre, İstanbul konut piyasasındaki hareketlilik ve yukarı doğru ivmelenme devam etti. Buna rağmen, geçtiğimiz ay açıklanan verilere göre en çok artış gösteren ilk 5 kent arasında yer alan İstanbul, Ağustos ayında ilk 5 kent arasında giremedi.

İstanbul satılık konut fiyatları en çok Ocak-Haziran 2018 arasında gösterdiği yüzde 12\'lik artışla dikkat çekmiş diğer 6 aylık periyodlarda yüzde 10\'un altında seyretmişti.

Hürriyet Emlak Ağustos 2018 verilerine göre yüzde 10\'luk artış gösteren İstanbul konut fiyatları bu artış ile stabil görünümüne dönme eğiliminde olduğunu gösterdi.

Satılık konut fiyatlarının geçtiğimiz Mart ayından bu yana yüzde 10 artış gösterdiği İstanbul\'da özellikle 3 ilçe öne çıktı. Beşiktaş, Eyüp ve Çekmeköy konut fiyatlarındaki artışla İstanbul\'un fiyatı en çok artan ilçeleri arasında yer aldı. Beşiktaş yüzde 13, Eyüp yüzde 12, Çekmeköy ise yüzde 11 artış gösterdi. Mart-Ağustos ayları arasındaki 6 aylık değişimde İstanbul\'da satılık konut fiyatlarındaki yükselişe karşın kiralık konut fiyatlarında dikkat çekici bir hareketlilik yaşanmadı.

İstanbul\'da satılık konut metrekare ortalama fiyatı Mart 2018\'de ortalama 4,383 lirayken, Ağustos 2018\'de 4,835 lira oldu. 6 aylık ortalama satış fiyatı ise metrekare başına 4,695 lira olarak hesaplandı.

İstanbul\'da satılık konut bazında son 6 ay içinde \"fiyatı en çok düşen\" ilçeler yüzde 12 ile Atakent ve yüzde 11 ile Sultanbeyli oldu.

Kiralık konutta ise Gaziosmanpaşa, 6 aylık dönemde yüzde 23\'lük yükseliş hareketi ile kiralık konutlar arasında en çok yükselişe geçen ilçe oldu. Gaziosmanpaşa\'yı yüzde 18\'lik yükselişle Şile izledi. Ağustos ayında İstanbul genelinde amortisman süresinin yaklaşık 23 yıl seviyesinde seyrettiği görüldü.

Hürriyet Emlak Ağustos 2018 Emlak Endeksi verilerine göre, Ankara\'da satılık konut fiyatları son 6 ayda yüzde 2.0 artarak Ağustos ayında 1,833 TL/metrekare ortalamasına ulaştı. Ankara\'da Mart-Ağustos arası altı aylık ortalama fiyat ise metrekare başına 1,808 lira oldu. Son 6 ayda satılık konut fiyatlarının en çok arttığı ilçe yüzde 11 ile Gölbaşı oldu. Mart-Ağustos ayları arasında fiyatı en çok düşen ilçe ise yüzde 16 ile Elmadağ oldu.

Hürriyet Emlak Ağustos 2018 Emlak Endeksi\'ne göre Ankara\'daki kiralık konut fiyatları yüzde 1.0\'lik artış gösterdi. Ağustos 2018 itibariyle Ankara genelinde kiralık konutların 6 aylık ortalama metrekare fiyatının 9.15 lira olduğu görüldü. Haymana ve Pursaklar ilçelerindeki kiralıklarda yukarı yönlü hareketlenme gözlemlendi. Haymana yüzde 9.0, Pursaklar\'daki kiralık konut fiyatları ise yüzde 5.0 artış gösterdi.Ankara genelinde amortisman süresi 18 yıl civarında gerçekleşti.

İzmir\'de satılık ve kiralık konut fiyatlarındaki yükseliş grafiği Ağustos ayında da devam etti. Hürriyet Emlak Ağustos 2018 Emlak Endeksi verilerine göre İzmir genelinde satılık konut fiyatlarındaki artış son 6 aylık dönemde ortalama yüzde 4 düzeyinde gerçekleşti ve Ağustos itibariyle 3,173 lira/metrekare fiyata ulaştı.

Ağustos ayında fiyatı en çok artan ilçeler yüzde 14 ile Dikili, Foça ve Güzelbahçe oldu. İzmir genelinde amortisman süresi bir önceki ay gibi 21 yıl olarak hesaplandı.

İzmir geneline bakıldığında Mart-Ağustos döneminde kiralık konutlarda yaz aylarının da etkisiyle bir hareketlenme olduğu gözlemlendi. Çeşme yüzde 26, Seferihisar ise yüzde 18 fiyatlarını artırdı.İzmir\'deki kiralık konutlarda artış ortalama yüzde 4.0 düzeyinde gerçekleşti. Bergama, Tire, Çiğli ve Gaziemir gibi ilçelerdeki kiralık konutlarda 6 aylık ortalama artışı yüzde 10 seviyesinin üzerinde gerçekleşti. İzmir\'de kiralık konutlarda 6 aylık ortalama metrekare

fiyatı 13.25 TL oldu.

