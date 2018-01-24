Hürriyet Emlak 2017'de yüzde 50'den fazla büyüdü

İstanbul, 24 Ocak (DHA) - Hürriyet Emlak, 2017 yılında ciro bazında yüzde 50’nin üzerinde büyüyerek emlak sektöründeki liderliğini devam ettirirken, toplam trafik yüzde 30, mobil uygulamadaki büyüme ise yüzde 97 arttı.

Hürriyet Emlak 2017 yılında emlak sektöründe lider olurken, birçok yeniliğe imza attı. Yenilikler kapsamında \"Muhitini Tanı\" özelliği ile ev almak isteyenlere çevreyi daha iyi tanıma ve \"360 Derece Sanal Tur\" ile de ilanları evin içindeymiş gibi gezme imkânı sunulurken, yüklenen fotoğrafların daha kaliteli olarak görünmesini sağlayacak altyapı geliştirmeleri gerçekleştirildi ve konut projeleri ve emlak yaşam sayfaları da yenilendi.

SimilarWeb veri şirketinin yayınladığı verilere göre Hürriyet Emlak, 2017 yılını ciro bazında yüzde 50 büyüme ile kapattı. Hürriyet Emlak’ın toplam trafiği bir yılda yüzde 28 artarken, mobil uygulamada bu rakam yüzde 97 olarak belirlendi. Hürriyet Emlak’a kayıtlı emlak ofisleri yüzde 33 daha fazla çalışırken, emlak sektörünün lider platformu Hürriyet Emlak, yaklaşık bir milyon ilan ile bireysel kullanıcılara ve kurumsal iş ortaklarına yüksek kalitede hizmet veriyor.

Güncel ve detaylı ilanlar ile kullanıcıları aradıkları gayrimenkul ile buluşturan Hürriyet Emlak, sokak hayvanlarını da unutmadı. Sahipsiz kedileri korumak ve farkındalık yaratmak adına farklı illerdeki bölgelere üç bin adet ‘Hürriyet Emlak Yuvası’ dağıttı. 2017’de yuva sayısının üç katına çıkarıldığı proje, dört farklı ödülün de sahibi oldu.

Gayrimenkul ilanlarının fotoğrafları, internet üzerinden gayrimenkul arayanlar için en belirleyici kriterlerden biri olarak görülürken Hürriyet Emlak, gerçekleştirdiği iyileştirmeler sayesinde kötü çekilmiş, çözünürlüğü düşük, bulanık ve gerçeği yansıtmayan fotoğraflara artık yer vermiyor. Hürriyet Emlak’a koyulan ilanlarda fotoğrafların ışık ve renk ayarları, boyutlandırılması ön filtreden geçiyor. Yeni ilan fotoğraflarının üzerinde bulunan internet adresi, ilan ID numarası, emlak ofisi logosu gibi filigranlar daha da küçültülüyor. Fotoğrafların renk ve çözünürlükleri iyileştirilerek standart bir görünüme kavuşuyor. Kullanıcılar, bu sayede ilanları daha detaylı bir şekilde inceleyebiliyor. 2017 yılında yapılan iyileştirmelerle birlikte dev foto özelliği sayesinde, kullanıcılar aradıkları gayrimenkul hakkında daha fazla fikir sahibi olabiliyor.

Hürriyet Emlak kullanıcıları 2017 yılında yayına alınan “Muhitini Tanı” özelliği ile ev aradığı çevreyi daha yakından tanıyor. Bildiği muhiti puanlayan kullanıcılar, tecrübelerini diğer Hürriyet Emlak kullanıcıları ile paylaşabiliyor. Muhit puanlama altı ana başlıkta toplanıyor. Söz konusu muhit ile ilgili deneyimler çevre ve güvenlik, eğlence ve sosyal yaşam, park ve yeşil alanlar, yeme-içme ve alışveriş, kamu hizmetleri, eğitim kurumları ve ulaşım bakımından ayrı ayrı değerlendiriliyor ve ilan bakan kullanıcılar, gayrimenkulün bulunduğu muhit hakkında puanları görerek daha kolay karar verebiliyor.

Hürriyet Emlak, yıllardır sürdürdüğü “Temiz İlan” uygulaması ile gerçek ve güvenilir ilan sayısını her geçen gün artırıyor. Başlattığı bu uygulama ile kullanıcıların aradıkları evi daha kolay ve daha hızlı bulmasını, ilan verenlerin de ilanlarının tekrar eden ilanlar arasında kaybolmamasını sağlıyor.