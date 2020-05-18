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Koronavirüs

Hürriyet başyazarı Prof. Dr. Müftüoğlu: Salgın tehdidi sıfırlanana kadar, kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durmak lazım

"Kapalı alanlarda taşıyıcılardan çıkan virüs yüklü damlacıkların havada kalma süresinin beklenenden daha uzun olduğunu gösterdi"

18 Mayıs 2020 07:23

Hürriyet başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgın tehdidinin sıfırlanana kadar kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durulması gerektiğini belirtti. 

Müftüoğlu, "Yeni bir çalışma kapalı alanlarda taşıyıcılardan çıkan virüs yüklü damlacıkların havada kalma süresinin beklenenden daha uzun olduğunu, 10-12 dakikayı bulabileceğini gösterdi." düşüncesini dile getirdi. 

Müftüoğlu, "Prensip olarak salgın tehdidi sıfırlanana kadar, kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durmak lazım. Çok gerekmedikçe kapalı alanlara girmemek, kalabalıklara karışmamak, mecburiyet halinde de mutlaka maske takmak zorundayız.Uzmanların bize bir diğer önerisi de şu: Maskenizi taksanız bile kapalı ve kalabalık ortamlarda uzun süre kalmamaya özen gösterin." ifadesini kullandı. 

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