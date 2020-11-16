Hürriyet başyazarı Prof. Dr. Müftüoğlu: Muhtemel bir Covid-19 tsunamisinin patlamak üzere olduğu düşüncesindeyim

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, son bir ayda ağır hasta ve ölüm sayılarına dikkat çekerek, "Muhtemel bir Covid-19 tsunamisinin patlamak üzere olduğu düşüncesindeyim" görüşünü savundu.

Müftüoğlu, "Uzmanların çoğu eğer 'şehirlerarası ulaşımı minimuma indirmek, mesai saatlerindeki kaydırmayı tüm ülkeye yaymak, kapalı ortamlarda belirli sayıdan fazla insanın bir arada bulunmasını sınırlamak ve hatta kısa süreli kapanmalar uygulamasına geçmek' gibi önlemler bir an önce devreye sokulmazsa son günlerde rakamlarda izlediğimiz korkutucu ve ciddi yükselişin 'ani bir tsunamiye' dönüşebileceğini söylüyorlar. Üzülerek belirteyim, 'iflah olmaz iyimser' olarak bilinsem de ben de muhtemel bir tsunaminin patlamak üzere olduğu düşüncesindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

Müftüoğlu, "Nedeni şu: Son bir ayda ağır hasta sayısında yüzde 50’lileri, ölüm oranlarında yüzde 55’leri bulan bir artış var. Ve bu artış muhtemel bir tsunaminin işareti gibi görünüyor. Kısacası, içinde bulunduğumuz şu günler çok önemli ve dikkat kesilmemiz gereken zor günlerdir. Konsantrasyonumuzu yitirmemeli, tedbirleri asla gevşetmemeli, süreci bir çeşit toplumsal işbirliği içinde yönetebilmeliyiz." ifadesini kullandı.

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