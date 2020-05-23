Hürriyet başyazarı Prof. Dr. Müftüoğlu: Mehmet Ceyhan hocayla aynı görüşteyim, ikinci dalga falan beklemiyorum

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan gibi kendisinin de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga beklemediğini dile getirdi.

Müftüoğlu, "Ben de Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hocayla aynı görüşteyim: Ben de ikinci dalga falan beklemiyorum. Olsa olsa, mevcut rakamların zaman zaman yükselmeler gösterebileceğini ve ancak bu yükselmelerle bizi bir miktar ürkütebileceğini düşünüyorum. Eğer böyle bir sorun olacaksa da açık söyleyeyim, faili şimdiden bellidir: Biz! Eğer önümüze konulan önlemlere uymazsak, kontrollü sosyal hayatın peşini bırakır, dalga geçmeye başlarsak, bu gibi kabarmalar veya dalga yükselmeleri her zaman mümkündür. Kısacası çözümün de çözümsüzlüğün de şifresi, başkalarında değil bizde gizlidir." ifadesini kullandı.

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