Hürriyet başyazarı Prof. Dr. Müftüoğlu: Haziran ayında düşürdüğümüz 'alarm seviyesi'ni bir üst kademeye çıkarmamız lazım

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadele alarm seviyesinin yükseltilmesi gerektiğini savundu.

Müftüoğlu, "Her akşam önümüze konan o 'turkuvaz tablo', renginin aksine içimizi karartmaya devam ediyor. Bu nedenle adına ister 'ikinci dalga', ister 'COVID-19 tsunamisi', isterseniz de başka şeyler deyin, görünen köy kılavuz istemiyor. Durum net ve açık: Dünya genelinde olduğu gibi bizde de (eğer böyle giderse) vaka artışlarının devam edeceği anlaşılıyor. Hazırlıklı olmamız, halen uyguladığımız tedbirleri yeniden ve dikkatle gözden geçirmemiz, aksayan noktaları belirleyip süratle düzeltmemiz şart." düşüncesini dile getirdi.

Müftüoğlu, "Ayrıca haziran başında düşürdüğümüz 'alarm seviyesi'ni bir üst kademeye çıkarıp, kış bastırmadan toplumu yeniden ve daha etkili şekilde bir çeşit 'pandemi bilinçlenmesi' sürecine sokmamız da lazım. Ayrıca sürecin yalnızca toplumu bilinçlendirmeyle sınırlı kalmaması da mühim bir ayrıntı. Müesseselerin, özellikle de restoran ve kafelerin, yolcu taşıma sistemlerinin, bilhassa da toplu taşıma araçlarının yeniden ve nasıl kışa programlanacağına kafa patlatmak zorundayız. Benim ve herkesin ortak bir gözlemi var: Restoran ve kafelerde sosyal mesafe kuralına uyulmuyor. Ayrıca toplu taşıma araçları adeta virüs kaynıyor. Mesafesiz kalabalıklaşma meselesi de mühim bir sorunumuz. Eğer önümüzdeki kışı daha rahat geçirmek, pandemi meselesini kontrol altında tutmak istiyorsak bu 3 soruna da acilen çözümler götürmek zorundayız." ifadesini kullandı.