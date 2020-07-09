Hürriyet başyazarı Prof. Dr. Müftüoğlu: Covid-19 enfeksiyonundan korumamız gerekenler yaşlılar değil düşkünler, sapasağlam insanları günlerce evlerine hapsettik

Hürriyet başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında en çok yaşlıların değil düşkünlerin zarar gördüğünü belirtti. Müftüoğlu, "Milyonlarca yaşı ileri ama bedeni sapasağlam insanı, sadece bu basit ama önemli yanlışımız nedeniyle günlerce evlerine hapsettik." düşüncesini dile getirdi.

Müftüoğlu, "Dahası, hâlâ ve ısrarla onları evde tutmaya çalışıyoruz. Bugünlerde bile akşam belirli bir saatten sonra evlerinde kalmalarını istiyoruz. Sokağa çıkmayın, parkta bahçede dolaşmayın, lokantaya-kafeye gitmeyin diyoruz. Yetinmiyor, bu kısıtlamaya uymayan sağlam ve sağlıklı yaşlılarımıza ciddi ciddi ve anında para cezası bile kesebiliyoruz." ifadesini kullandı.

Müftüoğlu, "Covid-19 enfeksiyonundan korumamız gerekenler yaşlılar değil düşkünlerdir. Herkes aynı hızla yaşlanmıyor. Her yaşlanan da düşkün biri olmuyor. Sapasağlam yaşlanan zımba gibi yaşlılar da var. Asıl mesele kendine iyi bakıp bakmamakta. Düşkünlükten pay alıp almamakta. Yaşlanma sürecinde bazı yaşlıların canını sıkan da zaten yaşlılıktan çok düşkünlükten ibarettir. Ayrıca sadece Covid-19’da değil, hemen her hastalıkta risk düzeyimizi belirleyen şey yaşımız değil, düşkünlük veya dinçlik durumumuz, bedensel ve psikolojik sağlamlık seviyemizdir." görüşünü savundu.

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