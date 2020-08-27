Hürriyet başyazarı Prof. Dr. Müftüoğlu: Covid-19 aşı denemelerinde gönüllü olmaya hazırım

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşı denemeleri için gönüllü olmaya hazır olduğunu duyurdu.

Müftüoğlu köşesinde, "Aşı çalışmalarını yürüten firmalar, sonucu garantiye almak için farklı ülkelerden gönüllüler arıyor, aşılarını bu gönüllülerde deneyip neticeden daha çok emin olmak istiyor. Haklılar! 'Faz 3'ü güvenle aşabilmek için aşının farklı coğrafyalarda, farklı gen havuzlarına sahip farklı insanlarda denenmesi lazım. Ben kendi adıma şimdi buradan şu çağrıyı gönül rahatlığıyla yapabilirim: Almanya, İngiltere, Amerika başta olmak üzere aşı geliştirme çalışmalarında son aşamaya gelmiş firmaların aradıkları gönüllülerden biri olmaya hazırım." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın