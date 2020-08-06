Hürriyet başyazarı Prof. Dr. Müftüoğlu: Bayram yanlışlarının faturasını kim ödeyecek?

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Kurban Bayramı'nın sosyal mesafesiz, kalabalık ve önlemsiz geçirildiğinin altını çizerek, "Bayram yanlışlarının faturasını kim ödeyecek?" diye sordu.

Müftüoğlu, "Durum zaten net ve açık olarak görülüyordu. Neredeyse 'Akın var kıyılara akın, kıyıların fethi yakın' benzeri bir yanlışa kapılarak tatil yörelerini adeta işgal ettik. İşgal bazı bölgelerde adeta Koronavirüs ile sarmaş dolaş bir yaşama bile dönüştü. İşgal o kadar büyüktü ki bize kıyılar da yetmedi; bayram işgalinden dağlar, bayırlar, yaylalar, köyler, kasabalar da nasibini aldı." düşüncesini dile getirdi.

Müftüoğlu, "Netice mi? Ortada! Bodrum’da tatilimi geçirdiğim yazlık sitenin bitişiğindeki komşuda bile COVID-19 'Ben buradayım' deyiverdi. Kısacası Sağlık Bakanı da Bilim Kurulu da biz de her zaman olduğu gibi yine haklı çıktık. Peki ne olacak? Olacağı belli! İkinci dalga değil ama yeni ve etkili dip dalgalar canımızı sıkacak. Gözümüzü korkutup moralimizi bozacak, hatta belki de bizi yeni karantina süreçleriyle baş başa bırakacak." ifadesini kullandı.

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