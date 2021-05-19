Hürriyet Başyazarı Osman Müftüoğlu, Mansimov'un 'Turizm Müdürü' olarak Ağar'la birlikte o marinada

T24 Haber Merkezi

Hürriyet gazetesi başyazarı Osman Müftüoğlu'nun, 2014 yılında iş insanı Mübariz Mansimov, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın da yer aldığı doğum günü partisindeki görüntüleri gündeme geldi. O dönem Hürriyet gazetesinden yazarlık görevini yürüten Müftüoğlu, Mansinov'un sahibi olduğu Palmila Holding'in Turizm Grubu'nun da başındaydı.

KRT TV'de yayınlanan ve Mansinov'un annesinin Azerbaycan'daki doğum günü partisine ait olduğu ifade edilen görüntülerde masanın başında Mehmet Ağar, hemen yanında Mübariz Mansimov, onun yanında sanatçı Mahsun Kırmızıgül ve Hürriyet gazetesinin başyazarı Osman Müftüoğlu ve karşılarında Sibel Can oturuyor.

2014 yılında Hürriyet gazetesinden yazarlık yapan ve örtülü reklam yapmasıyla eleştirilen Müftüoğlu aynı zamanda Mansimov'un sahibi olduğu Palmali Holding’in Turizm Müdürü görevindeydi. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Ağar'ın iş insanı Mübariz Mansimov'u tehdit edip kumpas kurarak Palmarina şimdiki ismiyle Yalıkavak Marina'yı aldığını iddia etmişti.

Videoda Müftüoğlu 'bozkurt' işareti yapan Masimov'a 'zafer' işareti yaparak karşılık verdiği görülüyor.

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