Hürriyet başyazarı Müftüoğlu: Sağlık Bakanımızla uzunca bir telefon görüşmesi fırsatı daha yakaladım

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir kez daha uzun bir telefon görüşmesi fırsatı yakaladığını yazdı. Müftüoğlu daha önce de Koca'nın kendisini telefonla aradığını duyurmuştu.

Müftüoğlu, "Önce Sağlık Bakanlığı’nın 100. kuruluş yıldönümü nedeniyle tebrik ettim. Sonra da hepimizi ilgilendiren birçok konuda bilgi edinme ve görüşlerinden istifade etme fırsatı buldum. Rahatlıkla diyebilirim ki görüşmeden çıkardığım sonuçlar, edindiğim intiba memnuniyet vericidir, sevindiricidir." düşüncesini dile getirdi.

Müftüoğlu, "Görüşmede öğrendiğim haberlerin içinde beni en çok sevindireni şu oldu: Test sayısı azalmayacak, artacak. Sadece virüsle hastalananların teşhisinde değil, sessiz taşıyıcıların yakalanıp izole edilmesinde de PCR testlerinden istifade edilecek. Bu bence en önemli, en sevindirici haberdir. Virüsün kökünü kurutmanın, onu sokaklardan da kovmanın en etkili yolu bu yöntemdir. Riskli yerlerde, mesela sanayi tesislerinde, organize sanayi sitelerinde, huzurevleri, maden ocakları ve benzeri yerlerde sessiz taşıyıcı taramalarının yapılması çok ama çok önemli bir ayrıntı. Kısacası Bakanımız net ve açık olarak belirtti ki 'Test sayısında taviz yok!” ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın