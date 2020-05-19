Hürriyet başyazarı Müftüoğlu: Bu salgının gerçek mağdurları her bakımdan yaşlılar oldu

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının bedenen ve ruhen en çok yaşlıları etkilediğini ve mağdur ettiğini savundu.

Müftüoğlu, "Geçtiğimiz pazar, 65 yaş üstüne tanınan ‘sokağa çıkma izninden’ eşimle birlikte ben de istifade ettim. Gözlemlerim şunlar: Ortalıkta öyle beklendiği kadar yaşlı yoktu. Mevcutların da çoğu düşündüğüm gibi iznin keyfini filan çıkarmıyordu. Korku, endişe ve tereddüt yüklü bir ruh halinin varlığı da çoğunun yüzünde, yürüyüşünde rahatça hissedilebiliyordu. Anladığım kadarıyla ‘salgın korkusu’, onların ruhuna kadar işlemişti." düşüncesini dile getirdi.

Müftüoğlu, "Kanaatimce bu salgının gerçek mağdurları her bakımdan yaşlılar oldu. Salgın ruhen de bedenen de en çok onları üzdü, onları yordu ve en büyük fatura da onlara çıktı. Ve yine altını çizelim ki bütün bu mağduriyetlere rağmen salgın önlemlerine en fazla onlar uydu. Onlara çok şey borçluyuz. Sağ olsunlar, var olsunlar..." ifadesini kullandı.

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