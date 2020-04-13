Hürriyet başyazarı: Koronavirüs'le mücadelede disipline ihtiyacımız var

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadelede Türkiye'nin disipline ihtiyacı olduğunu belirtti.

Müftüoğlu, Evet, güçlü ve büyük bir milletiz. Evet, ciddi bir tehdit aldığımızda taş kadar güçlenir, birbirimize sımsıkı kenetleniriz. Evet, sevginin, yardımın, şefkatin, ilginin, zor günlerde 'Ben buradayım!' demenin en kralını biz biliriz. Bunların hepsine eyvallah ama bu salgın belası bize gösterdi ki önemli bir eksiğimiz var: Disiplinsiziz!" düşüncesini dile getirdi.

Müftüoğlu, "Önemli, altını tekrar tekrar çizmemiz gereken bir ayrıntı bu. Öyle ki koronavirüs kadar zararlı ve bulaşıcı. Bir hoca olarak şunu belirteyim: Zor ve önemli bir viraja girdik. Öncekinden çok daha dikkatli ve disiplinli olmak zorundayız." ifadesini kullandı.

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