Hürriyet başyazarı: Daha uzun süre ‘maskeli bir toplum’ olarak kalmaya devam edebiliriz

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bundan sonraki süreçte yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile uyumlu yeni bir yaşam planlanması gerektiğini savundu. Müftüoğlu, daha uzun süre maske kullanmak zorunda kalınabileceğini dile getirdi.

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs Özel Temsilcisi Dr. David Nabarro’nun altını çizdiği gerçeklere kendisinin de katıldığını belirten Müftüoğlu yazısında şunları kaydetti:

1.Anlaşılan o ki bu virüs kısa sürede yok olup gitmeyecek. (İnşallah yanılırım ve bu virüs de tıpkı SARS gibi yaz gelince ortadan kaybolur.)

2. Virüsü kapıp bağışıklık kazananların ne süreyle bağışık kalacakları henüz net ve açık değil, hastalığı geçirenlerin de dikkatlerini sürdürmeleri lazım.

3. Virüs için geliştirilecek aşının ne zaman elimizde olacağı belli değil. Aşının uygulandıktan sonra da ne oranda ve ne süreyle koruma sağlayacağı da net ve açık olarak bilinmiyor.

4. İşte bu nedenle, muhtemelen daha uzun süre ‘maskeli bir toplum’ olarak kalmaya devam edebiliriz.

5. Ve yine aynı nedenlerle ‘sosyal mesafeye uyum’, yaşamımızın ayrılmaz ve doğal bir parçası haline gelebilir.

Yazının devamı için tıklayın