Hürriyet başyazarı: Covid-19 kel erkeklerde beklenenden daha sık görülüyor ve daha ağır seyrediyor

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "Covid-19 kel erkeklerde beklenenden daha sık görülüyor ve daha ağır seyrediyor" bilgisini paylaştı.

Müftüoğlu, "Bu pek çok ülkede gözlenen ve kayda geçen bir bulgu. Bu nedenle de kelliğin Covid-19 için 'risk faktörlerinden biri' kabul edilmesini teklif eden uzmanlar bile var. Bu şanssız durumun nedeni olarak da kellerdeki yüksek androjen (erkeklik hormonu) seviyesi gösteriliyor. Uzmanlar aşırı androjen yükünün, virüsün hücreye girmesini ve zarar vermesini kolaylaştırabileceğini düşünüyor. COVID-19 enfeksiyonuna, erkeklerin kadınlara kıyasla daha sık ve kolay yakalandıkları, ayrıca hastalığı daha ağır geçirdikleri zaten biliniyor. Anlaşılan o ki “erkek olmak” bu hastalık için bir risk faktörü. Ama “kel bir erkek olmak” riski daha da arttırabilen mühim bir ayrıntı." ifadesini kullandı.

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