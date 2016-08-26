Hürriyet, Avusturya'daki "Türkiye'de çocuk istismarı var" panosuna ilan verdi

Hürriyet gazetesi, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Schwechat Uluslararası Havalimanı'ndaki elektronik panoda yer alan ve Türkiye'de 15 yaşın altındaki çocukların istismarına izin verildiğinini iddia eden haberle ilgili olarak aynı reklam panosuna ilan verdi. Gazete, yayınlanan ilanla "Türk yasaları çocukların cinsel istismarına kesinlikle izin vermiyor; çocuklarını çok iyi koruyor" mesajını verdi.

Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, "Türkiye'de yapılan çalışma çocuk istismarına geçit vermek değil tam tersi çocuk istismarı cezalarının artırılmasına yönelik bir çalışmadır" dedi.

Havalimanının yolcu salonunda Kronen Zeitung gazetesine ait elektronik panoda Türkiye'de 15 yaş altındaki çocukların cinsel istismarına izin verildiğini iddia eden bir haber başlığı yayınlanmasının ardından İsveç dahil üç ülke arasında diplomatik kriz yaşanmıştı. Kronen Zeitung'un reklam panosunun yer aldığı alanda bu kez Hürriyet'in duyurusu yayınlanmaya başlandı. Hürriyet'in panoyla duyurduğu mesaj şöyle:

"Avusturyalı dostlarımız! Türkiye'nin bağımsız lider gazetesi Hürriyet araştırdı. İçiniz rahat olsun. Türk yasaları çocukların cinsel istismarına kesinlikle izin vermiyor; çocuklarını çok iyi koruyor.

Hürriyet'in panodaki ilanında verilen Hürriyet Daily News linkinde ise, Oya Armutçu'nun "Türkiye çocuklara cinsel istismara daha ağır cezalar uygulayacak" başlıklı haberi yer alıyor. Haberde, Türkiye ile İsveç arasında gerginliğe neden olan Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptal kararına değinilerek, AYM'nin iptali üzerine Avrupa'nın tepkisini çeken, 15 yaşından küçük çocuklara karşı işlenen cinsel suçlara verilecek cezalarla ilgili yeni yasa taslağında cezaların azalması değil tam tersine kademeli olarak artmasının öngörüldüğüne dikkat çekiliyor. Haberde, çocuk istismarına ilişkin yeni düzenleme 8 soru-8 yanıt ile ayrıntılı olarak anlatılıyor.

Diplomatik krize neden oldu

Avusturya’nın başkenti Viyana‘da Uluslararası Schwechat Havalimanı’nın gelen yolcu salonunda “Kronen Zeitung” gazetesine ait elektronik panoda Türkiye'de 15 yaş altındaki çocukların cinsel istismarına izin verildiğini iddia eden bir haber başlığı yayınlanmasının ardından iki ülke arasında diplomatik kriz yaşanmıştı. Türk Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili olarak “Gerçeklerle hiçbir şekilde örtüşmeyen, çarpıtılmış bir haber başlığına yer verildiği görülmüştür. Bundan bir süre önce aynı panoda “Türkiye tatili sadece Erdoğan’ı destekler” şeklinde yine maksatlı diğer bir başlık kullanılmıştı” açıklaması yapmış, Viyana büyükelçisi Hasan Göğüş Ankara’ya çağrılmıştı.