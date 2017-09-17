Hürriyet Ailesi'nin mutlu günü

Yaşar ANTER- Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- HÜRRİYET Gazetesi Yan Yayınlar Yönetmeni Çınar Oskay, ABD\'li Kathryn Key ile Bodrum\'da düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girdi.

Hürriyet Gazetesi Yan Yayınlar Yönetmeni Çınar Oskay, ABD\'nin New York şehrindeki bir mağazada müdürlük yapan Kathryn Key ile Bodrum\'un Göltürkbükü Mahallesi\'ndeki Maçakızı Otel ve Beach\'te düzenlenen nikah töreniyle yaşamını birleştirdi. Oskay\'ın nikah şahitliğini Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve dayıları gazeteci- yazar Mehmet Y. Yılmaz ile Bahadır Yılmaz yaparken, gelinin şahidi ise arkadaşı Michell Schonfeld oldu.

Nikah törenine Hürriyet Gazetesi yazarları Ertuğrul Özkök, İhsan Yılmaz, Sedat Ergin, eşi Candan Ergin, Doğan Holding A.Ş. Bodrum Sorumlusu Emir Bağ, CNN Türk\'te program yapan Cüneyt Özdemir ile yaklaşık 300 seçkin davetli katıldı.

Törende Mehmet Y. Yılmaz ile birlikte Oskay\'ın annesi Feryal Pere ile Key\'in annesi Linda Key konukları kapıda karşıladı. Damat Çınar Oskay nikah törenini düzenlendiği beach cluba denizden tekne ile gelirken, gelin Kathryn Key\'i annesi Linda Key karadan getirdi.

Büyük alkışlar arasında ahşap iskelede buluşan Oskay ve Key\'in tanışmaları, İngilizce ve Türkçe olarak anlatıldı. Oskay ile Key birbirlerinin yüzüklerini alkışlar arasında taktı.

Oskay \"İki yıl önce tatilde tanıştığımız ve kısa sürede birbirimize aşık olduğumuz ilişkimizi bundan sonrada hayatımızın her anında birlikte sürdürmeye karar verdik, bugün dostlarımızın, güzel insanların arasında bu mutluluğu paylaştık. Çok mutluyuz\" dedi.

Çiftin nikahını Bodrum Belediyesi nikah memuru Mürvet Aykoç kıydı.



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