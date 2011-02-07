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'Hürrem Sultan’ı tanıdınız mı?

hayat kadınlarından oluşan bir futbol takımında Türk futbolcuyu oynadığı ortaya çıktı...

07 Şubat 2011 02:00

T24 - 'Muhteşem Yüzyıl”ın Hürrem Sultan’ı Meryem Uzerli’nin, 2006 Dünya Futbol Şampiyonası etkinlikleri kapsamında sahnelenen tiyatro oyununda, hayat kadınlarından oluşan bir futbol takımında Türk futbolcuyu oynadığı ortaya çıktı. 




Tartışmalara neden olan “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde canlandırdığı ‘Hürrem Sultan’ rolüyle ünlenen Meryem Uzerli’nin kariyeri, Almanya’nın Hamburg kentinde başladı. Hamburg’un köklü oyunculuk akademisi Frese Oyunculuk Okulu’nda eğitim alan Uzerli’nin oyunculuk yeteneğini ilk keşfeden Company Hamburg Tiyatrosu yönetmeni Telat Yurtsever oldu. Yurtsever, 2006’da Almanya’da düzenlenen Dünya Futbol Şampiyonası’nın resmi kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde futbolla ilgili bir tiyatro oyunu sahneleme görevini üstlendi. Ve “futbol-para-çıkar” ilişkisini konu ettiği senaryo için oyuncu aramaya başladı. Yönetmen, “Dünya Yuvarlaktır veya Çizgide Olmak” isimli oyun için Frese Oyunculuk Okulu’ndan aralarında Meryem Uzerli’nin de bulunduğu bir grup tiyatro öğrencisini seçti.


Oyunla yıldızı parladı

Dünyaca ünlü sanat organizatörü Andre Heller’in tasarladığı dev futbol topu şeklindeki sahnede oynanan oyun, büyük ilgi gördü. Oyunun prömiyeri, Hamburg’da yapıldı. Oyun, o dönem 22 yaşında olan Uzerli’nin kariyerinin çıkış noktası oldu. Uzerli oyunun ardından, tiyatro, kısa metrajlı film ve TV dizilerinde rol teklifleri almaya başladı. Rol arkadaşı ve menajer Ünal Silver, daha sonra Uzerli’nin menajerliğini üstlenerek genç yeteneğin “Muhteşem Yüzyıl”daki Hürrem Sultan rolünü almasında önemli pay sahibi oldu. 


Futbolcular fahişe, hakem kör

Meryem Uzerli, kariyerinin çıkış noktası sayılan “Dünya Yuvarlaktır veya Çizgide Olmak” isimli oyunda, hayat kadınlarından oluşan bir futbol takımının Türk oyuncusunu canlandırdı. Yönetmen Telat Yurtsever, oyunda, insanların futbol aşkını para-çıkar uğruna alet edip çirkinleştirenler ile insanların en büyük değeri olan aşkı “satan” hayat kadınları arasında metaforik bir bağ kurarak, ne futbol aşkının ne de insanlar arasındaki aşkın satın alınabileceği mesajını verdi. Ünal Silver şikeci menajeri, ama sanatçı Ayhan Yörük de kör hakemi oynadı.

















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