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Kültür-Sanat

'Hürrem Sultan' Sivas’ta ilk perdesini açıyor

Devlet tiyatrolarında 26 yıl aradan sonra, Sivas Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenecek oyun, ilk kez Anadolu’da perde açacak

19 Nisan 2012 15:23

Sivas Devlet Tiyatrosu, Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan’ın yaşamını konu alan, Orhan Asena’nın, “İlk Yıllar – Roksolan” adlı oyununu bugün sanatseverle buluşturacak.

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Sivas Devlet Tiyatrosu Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni  Abdullah Ceran’ın rejisörlüğünde sahneye taşınan oyunda, “Hürrem” karakterini, Sivas Devlet Tiyatrosu’nun başarılı kadın oyuncusu Begüm Şahin canlandırırken, “Süleyman” rolünü ise Sivas Devlet Tiyatrosu’nun başarılı erkek oyuncusu Nesimi Kaygusuz üstlenecek. 

\Kalabalık sanatçı kadrosuna sahip olan oyunda, ÖMER ERYİĞİT, BURCU ONGUN ALTAY,FULYA ÜLVAN, İLHAN GÖZDE GİRAY,VOLKAN GÜNDÜZ,SELCUK VEYSEL ZURNAZANLI, FİLİZ UYSAL, KEREM YÜCEL, CAN ATAK, BURÇHAN GÖZE, FİLİZ DEMİRALP, ÖZGE GÜNAY, NAGEHAN YAZICI, UFUK BOSTANCI ve SERHAT CANDAN rol alıyor.

Sivaslı sanatseverlerin karşısına 11 yıl sonra tarihi bir oyunla çıkacağı belirten oyunun yönetmeni ve Sivas Devlet Tiyatrosu Müdürü Abdullah Ceran,” Oyunumuzun büyük bir beğeniyle izleneceğini umut ediyoruz. Tarihi gerçekler tarihçilerin işi. Biz burada sanatsal işiyle uğraşmaya çalışıyoruz. Tabii ki tarihleri, gerçekleri çarpıtarak değil'' diye konuştu.
 

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