'Hürrem Sultan' saraya dönüyor!

“Tükenmişlik sendromu” nedeniyle Muhteşem Yüzyıl dizisinden ayrılarak Almanya’ya giden Meryem Uzerli’nin, dizinin film olarak çekilecek final bölümünde yeniden Hürrem Sultan’ı canlandıracağı öğrenildi.

Başrolünde ünlü oyuncu Halit Ergenç’in oynadığı, dört sezondur izlenme rekorları kıran “Muhteşem Yüzyıl” dizisi, bu yıl seyircilerine veda ediyor. Dizinin final bölümü, “Asmalı Konak”ta olduğu gibi sinema filmi olarak çekilecek.

Hürriyet gazetesinden Müge Serçek Biroğlu’nun haberine göre, filmin sürprizi Meryem Uzerli olacak.

“Muhteşem Yüzyıl”da Hürrem Sultan’ı canlandıran Meryem Uzerli, geçen yıl “tükenmişlik sendromu” yaşadığı gerekçesiyle çekimleri yarıda bırakıp Almanya’ya gitmişti. Yapım şirketi de onun yerine ekibe Vahide Perçin’i dahil etmişti.

Ayrıldığı sevgilisi Can Ateş’ten bebek bekleyen ve hamileliğinin dokuzuncu ayında olan Uzerli, önümüzdeki günlerde doğum yapacak.

Oyuncu, bebeğini dünyaya getirdikten sonra Türkiye’ye dönecek ve “Muhteşem Yüzyıl”ın sinema filminde Hürrem Sultan’ı oynamak için kamera karşısına geçecek.

Meryem Uzerli canlandırdığı Hürrem karakteriyle ekranlara damga vurmuştu.