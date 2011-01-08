'Hürrem Sultan olamam'

T24 - “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Hürrem Sultan’ı canlandırması için ilk teklifin Osmanlı soyundan olan Roksan Kunter’e gittiği ortaya çıktı.

Osmanlı Padişahı 2’nci Abdülhamit’in soyundan gelen ve geçen yıl hayatını kaybeden Osman Nami Osmanoğlu’nun torunu olan Roksan Kunter (26) Muhteşem Yüzyıl ile ilgili soruları yanıtladı. Vatan gazetesinde yayımlanan haber şöyle:

Muhteşem Yüzyıl’ı nasıl buldunuz?



Projeyi daha önce zaten çok beğenmiştim. Diziyi izlerken heyecanlandım. Ama yorum yapmak için henüz erken çünkü daha ilk bölümü yayınlandı.



Size dizide “Hürrem Sultan”ı canlandırmanız için teklif gelmişti. Ne oldu da olmadı?



Teklif gelene kadar oyunculukla ilgili herhangi bir düşüncem yoktu. Teklifin Hürrem Sultan ve Osmanlı’yı anlatan bir projeden gelmesi ailem açısından da ikna ediciydi. Yapım firmasıyla bir kez görüştük, deneme çekimi yaptık. Ancak ben doğal bir yapıya sahibim. Hürrem Sultan karakteri çok daha farklı. Bu rol için yapım firması yaklaşık 800 kişi ile görüşmüştü. Role daha uygun ve tecrübeli oyuncu da karar kıldılar. Ben de sonrasında oyunculuk eğitimine başladım.



Diziyi izlerken “Ah keşke ben de oynasaydım” dediniz mi?



Proje güzel bir proje olduğu için elbette ki atalarımı oynamayı isterdim. Ancak izledikçe bazı açık sahnelerden dolayı uygun olmadığımı da anladım.



Diziye “Osmanlı İmparatorluğu haremden ibaret değildir. Osmanlı sultanını zevk sefa düşkünü gösteriliyor” diye eleştirenler de oldu..



Tüm dünya, Osmanlı’yı haremi ve başarılarıyla tanıyor. Bu nedenle dizinin nereden başlamış olduğu çok önemli değil. Büyük bir savaşın kazanma zaferiyle de başlayabilirdi.





