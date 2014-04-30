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'Hürrem Sultan' neden öldü?

Osmanlı'da bir döneme damgasını vuran 'Hürrem Sultan'ın ölümüyle ilgili kaynaklarda net bilgi bulunmazken tarihçi ve doktorlar farklı değerlendirmeler yapıyor

Muhteşem Yüzyıl&#39;da Kanuni&#39;yi Halit Ergenç, Hürrem Sultan&#39;ı Vahide Perçin canlandırıyor

30 Nisan 2014 13:39

‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinin ana karakterlerinden Hürrem Sultan’ın bu hafta yayınlanacak bölümde hayata veda edecek olması Hürrem Sultan’ın ölüm nedenine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Milliyet gazetesinden Esengül Demirbaş, dizinin bu haftaki bölümü ekrana gelmeden Hürrem Sultan’ın neden öldüğünü tarihçilere ve doktorlara sordu.İşte yanıtlar:

-  Prof. Dr. İlber Ortaylı (Galatasaray Üniversitesi): “Hürrem Sultan kalp hastasıydı, o yüzden öldü. Başka bir rivayet falan yok. O dizileri seyredip de başka bir şey aramayın arkasında. Diziler kafanızı karıştırmasın. Hiç anormal bir durum yok.”

-  Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil (Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü): “Hürrem Sultan’ın ölümüyle ilgili kaynaklara yansıyan bilgiler kulunç hastalığı olarak ifade edilir. bugün doktorlar kulunç hastalığının öldürmediğini ifade ediyorlar. Hürrem Sultan, oğlu cihangir’in ölümünden sonra büyük üzüntüler yaşadı. Bu üzüntüler kendisinde başka hastalıkları tetiklemiş olabilir.”

-  Prof. Dr. Feridun Emecen (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümü): “Hürrem Sultan’la ölümüyle ilgili pek fazla bir bilgi yok. Sadece hastalandığına dair kayıtlar ve tarihi bilgiler var. Bir süre hasta yatıyor. Bu rahatsızlığı sonrasında ölümü vuku buluyor.”

-  Prof. Dr. Ziya Mocan (Medical Park Fatih Hastanesi İç Hastalıkları uzmanı): “Diziden takiple kulunç hastalığı gibi bir olay söz konusu değil. Kulunç bir kas gerginliğidir ve ölüme yol açmaz. Dizide gördüğümüz kadarıyla kalp yetmezliğini düşündüren bir belirti ve görüntü yoktur. Kalp yetmezliğinin nefes darlığı, bacaklarda şişlik gibi belirtileri vardır. Dizideki görüntülerde boynunda bir şişlik mevcuttur. Kendisinin halsizliği, ateşi ve büyük üzüntüler sonucu ortaya çıkmış olması lenf bezi kanserini aklımıza getirmektedir.”

 

‘Kanser olabilir’

 

-  Doç. Dr. Tayfun Açıl (Acıbadem International Hastanesi Kardiyoloji uzmanı): “Eğer Hürrem Sultan’ın kalp hastalığı olsaydı nefes darlığı, bacaklarda şişlik, çarpıntı veya göğüs ağrısı gibi şikâyetleri olması gerekirdi. Penisilin gibi basit bir ilacın o dönemlerde olmaması insanların basit mikrobik hastalıklara bağlı ölmesine neden olabilmekteydi. Dizide Hürrem Sultan’ın genel durumunun bozuk olduğu görülüyor ki, bu iltihabi bir hastalığı da akla getiriyor. Hürrem Sultan mikrobik bir hastalığa bağlı ölmüş olabilir. Ya da bir kanser hastalığı neticesinde de ölmüş olabilir.”

-  Dr. Hayri Parlar (İstanbul Florence Nightingale Hastanesi İç Hastalıkları ve Kardiyoloji uzmanı): “Eğer bir kalp hastalığı nedeniyle öldü ise en büyük olasılık kalp yetmezliği olabilir. Bunun da altında kalp damar tıkanıklığı, geçirilmiş kalp krizi, kapak hastalığı veya yüksek tansiyon olabilir. Hürrem Sultan’ın ağrıları belki de kalp damarlarında tıkanıklığa bağlı angina (göğüsü sıkıştıran bir ağrı) dediğimiz kalp ağrıları olabilir.”

 

Hastalık mı zehir mi?

 

Hayatı romanlara ve dizilere konu olan, hakkında en çok efsane üretilen padişah eşlerinden Hürrem Sultan’ın ölümü de yaşamı gibi ilgi ve merak konusu. Sanat tarihçisi ve araştırmacı-yazar Talha Uğurluel’in, Prof. Dr. Muammer Kayatekin ile birlikte hazırladığı “Tarih Tıbbı Konuşturdu” adlı Timaş Yayınları’ndan çıkan kitapta Hürrem Sultan’ın ölüm şekli ve muhtemel sebepleri analiz ediliyor. Birçok uzmanın görüşü de alınarak yapılan değerlendirmelere göre Hürrem Sultan’ın ölüm sebebi olarak kayıtlara geçen “Kulunç” aslında bir hastalık değil; belli hastalıkların neticesinde ortaya çıkan bir durum. Kulunç’a sebep olan en önemli etkenlerden birisi ise zehirlenme. Güz Çiğdemi adlı bitkiden elde edilen “Kolşisin” adlı zehir ise ilk akla gelen ihtimallerden. Kitapta anlatıldığına göre Kulunç kendi başına bir hastalık değil. Sadece bazı hastalıklar sonucu oluşan bir durum.

 

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