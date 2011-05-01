Hürrem Sultan hamamı 100 yıl sonra açılıyor

T24 - Kanuni Sultan Süleyman’ın, eşi Hürrem Sultan adına 1556 yılında Mimar Sinan’a inşa ettirdiği Ayasofya Hamamı, 455 yıl sonra restore edilerek tekrar açıldı.

Sultanahmet’te yer alan ve İstanbul’un en görkemli hamamlarından biri olarak tanınan Ayasofya Hürrem Sultan Hamamı, aslına sadık kalınarak düzenlendi.

Özgün yapısını 450 yıldır koruyan Ayasofya Hürrem Sultan Hamamı, Türk hamam mimarisinde kadınlar ve erkekler kısmının aynı eksen üzerinde çift kubbenin yer aldığı tek yapı olma özelliğine sahip.

Ayasofya Hamamı, suikast girişimi sonrası yapıldı

Hürrem Sultan’ın Şehzade Cihangir’e hamile olduğu dönemde, Topkapı Sarayı’nda, Kanuni Sultan Süleyman’ın ilk eşi Mahidevran Haseki Sultan ve Sadrazam Pargalı İbrahim’in suikast girişimine maruz kaldığı rivayet edilir. Kanuni Sultan Süleyman, Topkapı Sarayı’nda bulunan hamamda yılanla öldürülmeye çalışılan Hürrem Sultan için Sultanahmet’te Ayasofya Hürrem Sultan Hamamı’nı 1556 yılında Mimar Sinan’a yaptırdı.

Cezaevi, depo, mağaza olarak da kullanıldı

1910 yılına kadar kullanılan tarihi hamam, cezaevlerinin dolu olduğu dönemlerde mahkûmlara tahsis edildi. Zaman zaman kâğıt, benzin deposu olarak da kullanılan hamam 1957-1958 yıllarında onarılarak, 2008 yılına kadar halı satış mağazası olarak hizmet verdi.

Ayasofya Hürrem Sultan Hamamı’nın restorasyonu

1556 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan’a yaptırılan hamam; çifte hamam şekli ve 75 metre uzunluğuyla klasik dönem Osmanlı hamam mimarisinden ayrılıyor.

Tüm kubbeleri kurşun kaplı hamamda, erkeklerin soğukluk, ılıklık ve sıcaklık bölümlerini, kadınların sıcaklık, ılıklık ve soğukluk bölümleri takip ediyor.

Hamam’ın diğer bir özelliği ise Türk mutfağına ait yemekler sunan restoran, kafe gibi bölümleri de hizmete girdi.

Ayasofya Hürrem Sultan Hamamı’nın restorasyon projesi, tarihi eser restorasyonunda Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi Mimar Tevfik İlter tarafından yürütüldü.

Altın tas, ipek peştamal, zeytinyağlı sabun

Ayasofya Hürrem Sultan Hamamı, klasik Osmanlı hamam anlayışını yansıtıyor.

Geleneksel kese uygulaması, köpük masajının yanı sıra erguvan yağı ile yapılan aroma terapi masaj ve vücut bakımları da hizmete sunuluyor.



