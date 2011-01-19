Hürrem Sultan bu akşam Müslüman olacak

T24- Son zamanların en çok tartışılan dizisi Muhteşem Yüzyıl'ın bu akşam yayınlanacak 3. bölümünde Hürrem Sultan, Kanuni Sultan Süleyman için Müslüman olacak.

İlk iki bölümüyle reyting rekorları kıran ve günlerdir birçok tartışmaya sahne olan Show TV'nin yeni dizisi Muhteşem Yüzyıl'da bu akşam yine heyecanlı sahneler yer alacak. Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatını konu alan dizide, Kanuni'nin kalbini çalmayı başaran Hürrem Sultan bu akşam yayınlanacak bölümde kelime-i şahadet getirerek Müslüman olacak. Hürrem Sultan, padişahla ilk yalnız kaldıkları anda, 'Sen neye inanıyorsan ona inanmak istiyorum' diyerek Müslüman olmak istediğini Kanuni'ye söyleyecek. Saat 20.00'de ekrana gelecek olan dizide, Hürrem ile Kanuni'nin arasındaki bu çok özel sahneler ekran başındakilere duygusal anlar yaşatacak.



Ergenç'in eşi benzeri yok





Kılıç eğitim sahneleri sırasında sol ayağını kıran ve ayağı alçıya alınan Halit Ergenç için dublör arayışı sürüyor. Dizinin hareketli sahnelerinde Halit Ergenç'in yerine Kanuni'yi canlandıracak oyuncu için seçmeler devam ediyor. Diziye alçılı ayağıyla devam eden Halit Ergenç, kendisi için yapılmış özel çizmelerle dizi sırasında zorluk çekse de görevinin başından ayrılmıyor. Ergenç'in alçısının bir ay sonra çıkarılacağı söyleniyor.