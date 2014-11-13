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Hürrem, Süleyman’ın önünde diz çöktü!

Meryem Uzerli, GQ Dergisi’nin gecesi için dün ilk kez İstanbul’a geldi

13 Kasım 2014 09:48

Oyuncu Meryem Uzerli, Men Of The Year 2014 Ödülleri’nde “Yılın Adamı” ödülünü Halit Ergenç’e dizlerinin üzerine çökerek verdi.

1.5 yıl önce “tükenmişlik sendromu” nedeniyle başrolünü oynadığı “Muhteşem Yüzyıl”ın setini terk ederek Berlin’e giden Meryem Uzerli, GQ Dergisi’nin gecesi için dün ilk kez İstanbul’a geldi.

Nuri Altuntaş’ın Habertürk’teki haberine göre, Four Seasons Hotel İstanbul’da düzenlenen Men Of The Year 2014 Ödülleri için dönen Uzerli, ‘Yılın Adamı’ seçilen eski rol arkadaşı Halit Ergenç’e sürpriz yaparak ödülünü verdi.

Uzerli, ödül verirken Hürrem Sultan rolüyle Sultan Süleyman’a cariyelik yaptığı günleri hatırlatarak Ergenç’in önünde diz çöktü. Bu anlar yaşanırken salon alkıştan yıkıldı.

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