'Hürrem' haremden ne kadar kazanıyor?

T24

Vatan gazetesinin haberine göre; yerli kadın oyuncular bölüm başına aldıkları ücreti artırınca yapım şirketleri çareyi yurt dışından oyuncu transfer etmekte buldu.Bunun son örneği ise "Muhteşem Yüzyıl"da "Hürrem Sultan"ı canlandıran Alman asıllı Türk oyuncu Meryem Sahra Userli (27) ile "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde "Caroline"i oynayan Wilma Elles (27) oldu. İki Alman asıllı oyuncunun, Beren Saat ve Tuba Büyüküstün gibi oyuncuların aksine rol aldıkları dizilerden bölüm başına makul rakamlar kazandığı ortaya çıktı.Userli bölüm başına 10 bin TL ayda ise 40 bin TL kazanırken, Elles’in ise haftalık 5 bin TL aylık 20 bin TL aldığı öğrenildi. Ailesini bırakıp İstanbul’a gelen Userli’ye yapımcı şirketin Cihangir’de kiralık bir de ev tuttuğu öne sürüldü.Diğer oyuncların aldıkları ücretler- Beren Saat: 35 bin TL- Tuba Büyüküstün: 30 bin TL- Özgü Namal: 30 bin TL- Bergüzar Korel: 25 bin TL- Cansu Dere: 20 bin TL