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Hürrem depresyona girdi!

Muhteşem Yüzyıl'ın senaristi Meral Okay ve yapımcısı Timur Savcı, dizinin belgeselinde Hürrem karakterini canlandıran Meryem Uzerli'yi 7 aylık aramanın ardından bulduklarını

08 Aralık 2011 02:00


T24 - Muhteşem Yüzyıl'ın senaristi Meral Okay ve yapımcısı Timur Savcı, dizinin belgeselinde Hürrem karakterini canlandıran Meryem Uzerli'yi 7 aylık aramanın ardından bulduklarını açıkladı.



HaberTürk'te yer alan habere göre Meral Okay, Muhteşem Yüzyıl'ın sevilen oyuncusu Meryem Uzerli'nin yaptığının delilik olduğunu belirtip ekledi: "Yönetmenlerimizden birinin psikolog olmasının çok faydasını gördük. Çünkü Meryem, çekimlerine başladıktan iki ay sonra depresyona girdi. Bilmediğin bir dil, hâkim olmadığın bir ülke, tanımadığın insanlar var. 15-20 gün sonra da sokağa çıkıyorsun ve insanlar üzerine geliyor. Sen hiç bir şey anlamıyorsun” dedi.

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