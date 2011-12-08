Hürrem depresyona girdi!

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HaberTürk'te yer alan habere göre Meral Okay, Muhteşem Yüzyıl'ın sevilen oyuncusu Meryem Uzerli'nin yaptığının delilik olduğunu belirtip ekledi: "Yönetmenlerimizden birinin psikolog olmasının çok faydasını gördük. Çünkü Meryem, çekimlerine başladıktan iki ay sonra depresyona girdi. Bilmediğin bir dil, hâkim olmadığın bir ülke, tanımadığın insanlar var. 15-20 gün sonra da sokağa çıkıyorsun ve insanlar üzerine geliyor. Sen hiç bir şey anlamıyorsun” dedi.