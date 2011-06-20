-HÜRMÜZLÜ: BİZ BAŞKALARININ EVİNİ DİZAYN ETMİYORUZ ANKARA (A.A) - 20.06.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Ortadoğu Başdanışmanı Erşat Hürmüzlü, Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarıyla ilgili yorumlarda dezenformasyon yapıldığını belirterek, ''Biz, başkalarının evini dizayn etmiyoruz. Suriye'de olanlar, Suriye'nin kendi iç meselesidir'' dedi. Hürmüzlü, Suriye'deki gelişmelerle ilgili Arap ve Ortadoğu ülkelerinin medya kuruluşlarına verdiği röportajların, dezenformasyona uğratıldığını söyledi. Dezenformasyon arzusu güdenlerin olabileceğini ifade eden Hürmüzlü, Türkiye'nin tezlerini bir kez daha tekrarladı. ''Biz başkalarının evini dizayn etmiyoruz. Suriye'de olanlar Suriye'nin kendi iç meselesidir'' diyen Hürmüzlü, bunu El Arabiye televizyonu ve Arap medyasına verdiği röportajlarda da dile getirdiğini vurguladı. Hürmüzlü, Türkiye'nin, Suriye'de yaşanan gelişmelerden endişeli olduğunu, reformların halkın istediği gibi olmasını dilediğini kaydetti. Türkiye'nin, diğer ülkelerdeki sorunların çözümünün yerel olması gerektiğine inandığının altını çizen Hürmüzlü, ''Sorunların uluslararası arenaya intikal etmesi halinde alınacak kararlar, diğer ülkeler gibi Türkiye'yi de bağlayacaktır. Türkiye de bu kararlara uymak zorunda olacak ve Suriye liderliği nezdinde yürütülen girişimler zeminini kaybedecektir. Bu da Türkiye'nin arzu ettiği bir durum değildir'' diye konuştu.