'Hürmeti bir tek kendime istemedim'

Paris’te sevgilisini izleyecek!



Cem Yılmaz, Recep İvedik filminin rekorunu kıramayan “A.R.O.G.” filminin beklentileri karşılamadığı şeklindeki eleştirilere “Hürmet bekliyorum” cevabını vermişti. Bu sözlerinin çok kişisel algılandığını belirten Yılmaz, “Film çekmek, çok keyifli bir iştir, zordur da. Buna birazcık olsun hürmet edin’ diye bir tabir kullandım.Bunu ben bütün sinema yapan arkadaşlarım adına söylemişken, hoş o sanatçının umrunda olmayabilir ama böyle yaklaşmışken, bunu çok kişisel ‘Ben film yapıyorum, sen de izliyorsun, bana hürmet et’ şeklinde tercüme edenler, bunu yapmasalar çok iyi olacak” dedi.Sözlerinin çarpıtıldığını söyleyen Yılmaz, şöyle konuştu: “Genç arkadaşlara üzerine hayal kuracakları şeylerle ilgili, biz tecrübe kazananlar, ‘Sevgili kardeşler film seti stilize edilmiş bir şey değildir, yaşayan bir şeydir ve orada şunlar yaşanır...’ diye anlatmaya çalıştığımız şeyleri dönüştürüp bir şöhretin, bir kaba saba, tuzu kuru bir artistin söylediği şeylere dönüştürüyorlar.Halbuki, biz işin duygusundan bahsediyoruz ve bu işle ilgilenen insanlara bir zehir akıtıp ‘Yarın bir gün bu işle uğraşırsanız ve başarılı olursanız bunlar gibi katı katı profesyonel adamlarsınız’ duygusunu niye veriyorlar?”Cem Yılmaz, Paris Moda Haftası kapsamında bugün düzenlenecek Dilek Hanif defilesinde podyuma çıkacak olan sevgilisi Cansu Dere’yi izlemek için dün Paris’e gitti. Fransa’da çalışma izni olmadığı için Hanif’in defilesine çıkması için özel izin alınan Dere, defilenin provalarına katılmak için Yılmaz’dan bir gün önce Paris’e uçtu. Yılmaz da, defilede sevgilisi Dere’yi izlemek ve moral vermek için pazartesi günü Paris’e gitti.