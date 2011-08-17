-Hurmanın 99 çeşidi bulunuyor ANKARA (A.A) - 17.08.2011 - Kuran-ı Kerim'de pek çok ayette bahsi geçen ve cennet nimetleri arasında gösterilen hurmanın 99 çeşidi bulunuyor. Lezzetli ve besleyici özelliği ile bilinen hurmadan, kahveden reçele, pekmezden cezeryeye kadar 11 çeşit ürün imal ediliyor. Özellikle hamile ve doğum yapan kadınlar için önemli bir gıda olduğu bildirilen hurma Ramazan aylarında sofraların baş köşesinde yer alırken, içeriğindeki azot, fosfor, potasyum, demir gibi besin maddelerine ile bol miktarda magnezyum, çinko ve mangenezle dikkat çekiyor. Medine'de kendilerine ait bahçede yetiştirdikleri hurmaları Türkiye'de satışa sunan iş adamı Yusuf Bozkurt Benli, yıllardan beri hurma ticaretiyle uğraştıklarını söyledi. Hurmanın 99 çeşidi bulunduğunu ve bunun çok az çeşidinin tüketildiğini anlatan Benli, hudri, mebrum, safavi, medjoul türü hurmaları Medine'den getirdiklerini, diğer çeşitleri ise İsrail, İran, Ürdün gibi ülkelerden ihraç ettiklerini bildirdi. Ramazan ayı başından itibaren yaklaşık 2 ton hurma satışı yaptıklarını kaydeden Benli, İsrail ve Ürdün'den gelen hurmaların kilosunun 15 ile 29 liraya satıldığını ve en büyük ilgiyi de tatlı ve yumuşak yapısıyla bilinen medjoul hurmasının gördüğünü aktardı. Ürdün'den ihraç edilen kral adı verilen hurmanın da iri olması nedeniyle tercih edildiğini ve kilosunun 34 liradan satıldığını belirten Benli, sözlerine şöyle devam etti: ''Kan yapıcı özelliği bulunan kilogramı 22 liradan satılan safavi hurmasını Medine'deki kendi bahçemizde yetiştiriyoruz. Şeker oranı düşük ve bol lifli olan faris hurması ise diyabet hastaları tarafından tercih ediliyor. Bu hurmanın kilosu ise 29 liradan satılıyor. Medine'den getirilen kilogramı 19 liradan satılan hallavi ve kilogramı 32 liradan satılan sukkari ise taze olması nedeniyle beğeni görüyor. İran'dan getirilen ve kilosu 9 liradan satılan hurma ise alım gücü düşük olan vatandaşlarımız tarafından satın alınıyor. İki çeşit olarak satışa sunduğumuz mebrum hurmasını da Medine'den getiriyoruz. Türk hacıların Medine'den getirdirdikleri hurma türü mebrumdur. Mebrumun iri olanının kilosu 28, meşruk adı verilen küçük olanının kilosu ise 15 liradan satılıyor. Bu hurma hem sert hem tatlıdır.'' -Rekor fiyat Acve hurmasında- Hurma çeşitlileri arasında Kuran'ı Kerim'de adı geçen ve Hz. Muhammed (SAV) tarafından dikilen acve hurmasının tüm İslam ülkelerinden büyük talep gördüğünü vurgulayan Benli, ''Acve hurması en önemli hurma çeşididir. Kilogramı 100 liradan satılan acve hurması genellikle şifa bulmak isteyen hastalar tarafından alınıyor'' dedi. Tunus'tan dalıyla birlikte getirilen ve kurumaya bırakılan Tunus hurmasının ise kuruduktan sonra kendiliğinden şerbetlendiğini anlatan Benli, ''Bir de taze hurma satışımız var. Yaş hurma dondurucuda bekletiliyor. Dondurucudan çıkardıktan sonra yarım saat bekletilen yaş hurma, kendiliğinden şerbetleniyor ve tüketime hazır hale geliyor. Kilosu 30 ile 50 lira arasında değişen yaş hurma, iftar sonrasında tatlı olarak ra tercih ediliyor'' diye konuştu. Allah'ın Hz. Meryem'in doğumunu kolaylaştırmak için sunduğu nimetlerden biri olan hurmanın 99 çeşidinden ancak 13'ünün Türkiye'de satıldığını bildiren Benli, ''Diğer hurma çeşitleri uzun süre bekletildiğinde kurtlandığı için satışa sunmuyoruz'' dedi. -Hurmadan 11 çeşit ürün yapılıyor- Hurmadan yapılan 11 çeşit ürün bulunduğunu bildiren iş adamı Benli, sözlerini şöyle tamamladı: ''Hurmanın cezeryesi, şekeri, pekmezi, reçeli, kahvesi, pastalar için tozu, dondurması ve bu sene ilk kez çıkarılan suyu çok ilgi görüyor. Bu yıl Ramazan ayında satışa sunulan 365 gramlık hurma suyunu 15 liradan satıyoruz. Çay, kahve, süt, su gibi içeceklerin tatlandırılmasında kullanılan hurma suyu aynı zamanda pasta ve kek yapımında da kullanılıyor. Kemik erimesine iyi geldiği söylenen hurma tozu ise bir bardak suya katılarak içiliyor.''