Huriye Nur Ergin, dünya şampiyonu oldu

İSTANBUL, (DHA)

3\'üncü Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası\'nın 3\'üncü gününde Türkiye, bir altın ve bir bronz madalya kazandı.

Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından Mısır\'ın Sharm El-Sheikh kentinde düzenlenen ve 30 ülkeden 427 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada üçüncü gün müsabakaları sona erdi.

Türkiye adına 5 sporcunun madalya mücadelesi verdiği üçüncü günde;

Bayanlar 59 kiloda Huriye Nur Ergin Dünya Şampiyonu olup altın madalya kazanırken, bayanlar 44 kiloda tatemiye çıkan Tuğçe Cankurt bronz madalya madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, Taekwondo Dünya Şampiyonası\'nın ilk iki gününde 3 gümüş ve bir bronz madalya kazanmıştı.

Bayanlar 59 kiloda mücadele eden Huriye Nur Ergin, ilk turu maç yapmadan bay geçti. İkinci turda Kazak Nurrıza Turarova\'yı 23-11, çeyrek finalde ise Belarus\'dan Yuliya Karnevich\'i 26-10 ile şampiyona dışında bırakan milli taekwondocu, yarı finalde Hintli Shreya Rani\'yi de 5-3 yenerek finale yükseldi. Finalde İranlı Yalda Ranjbar\'ı 15-4 ile geçen Huriye Nur Ergin dünya Şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Bayanlar 44 kiloda mücadele eden Tuğçe Cankurt, ilk turu maç yapmadan bay geçti. İkinci turda Belarus\'dan Sabryna Hasanava\'yı 28-8, çeyrek finalde ise Brezilya\'dan Danielly Neris\'i 22-8 yenen sporcumuz, yarı finalde Rus rakibi Oksana Smirnova\'ya 29-13 yenildi. Bronz madalya kazanan Tuğçe Cankurt, Dünya Üçüncüsü oldu.

Üçüncü gün mücadele eden sporculardan bayanlar 55 kiloda Zeynep Şeyma Turhan ile erkekler 41 kiloda Yiğithan Kılıç çeyrek finalde, 45 kiloda Furkan Kadir Gürel ikinci turda şampiyonaya veda etti.

Şampiyonanın son gününde bayanlar 37 kiloda Azra Çavuş, Artı 59 kiloda Bengüsu Yılmaz, erkekler 49 kiloda Kadir Santaş, 61 kiloda Yasin Yetiş Kaptan ile 57 kiloda İbrahim Kanburoğlu madalya mücadelesi verecek.

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