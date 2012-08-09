Hurdaya dönen otomobilden çıktı, yürüyerek eve gitti

Konya'da içinde 4 kişinin bulunduğu otomobil ile hızlandırılmış tren çarpıştı. Kazadan kurtumayı başaran kadın, kızının elinden tutup evine gitti.

Konya’da Meram ilçesi Fidanlık Caddesi üzerindeki hemzemin geçitte, 31 yaşındaki Mustafa Atasever yönetimindeki otomobile, Karaman- Konya seferini yapan makinist Hüseyin Karakaş'ın kullandığı hızlandırılmış tren çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobilin büyük bölümü huydaya döndü.

Otomobilin sürücüsü Atasever ile 28 yaşındaki Ali Coşkun, Güldane Coşkun ve kızı Ceylan Coşkun, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. 4 kişinin tedavisi istekleri üzerine, olay yerine çağrılan ambulansta yapıldı.

Tedavisi tamamlanan Güldane Coşkun, daha sonra kızının elinden tutup evine gitti.

Sol kolundan hafif yaralanan Ali Coşkun, eşini rutin sağlık kontrolü için hastaneye götürmek üzere yola çıktıklarını söyledi.

Aybahçe Mahallesi Muhtarı Hilmi Serin, kazayı duyup olay yerine geldiklerini ve otomobil içinde bulunanları çıkarttıklarını, şans eseri ciddi bir yaralanma meydana gelmediğini söyledi. (ntvmsnbc)