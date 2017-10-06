T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hurdaya dönen kamyonetten sağ çıktılar

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İZMİR), (DHA) - İZMİR'İN Bergama İlçesi'nde, aynı yöne giden hafif ticari aracın çarpması sonucu şarampole uçup hurda yığınına dönen kamyonetteki 2 kişi, hafif yaralandı

06 Ekim 2017 00:27

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İZMİR), (DHA) - İZMİR\'İN Bergama İlçesi\'nde, aynı yöne giden hafif ticari aracın çarpması sonucu şarampole uçup hurda yığınına dönen kamyonetteki 2 kişi, hafif yaralandı.
Kaza, gündüz saatlerinde Bergama-Kınık karayolunun 5\'inci kilometresinde meydana geldi. Bergama\'dan Kınık yönüne giden 40 yaşındaki İlhan Levent yönetimindeki 10 TEJ 44 plakalı hafif ticari araç, aynı yöne giden Zeki Yavuzgören yönetimindeki plakasız kamyonete arkadan çarptı. Kazada, şarampole uçup, hurda yığınına dönen kamyonetin sürücüsü Yavuzgören ile Mehmet Emin Günışık, hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Dr. Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 
Kazadan yara almadan diğer araç sürücüsü İlhan Levent gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CevdetDHABergamaKazagündüzBergamaKınıkBergama KınıkLeventTEJZeki YavuzgörenKazadaMehmet Emin GünışıkYaralılarDr FarukBergama Devlet HastanesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24