T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Orhangazi İlçesi’nde, kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, bariyerleri aşarak, direğe çarptı

08 Ekim 2017 15:48

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA) - BURSA\'nın Orhangazi İlçesi’nde, kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, bariyerleri aşarak, direğe çarptı. Yaklaşık 50 metre sürüklenip, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu\'nun Orhangazi Tüneli\'ne yaklaşık 2 kilometre mesafede meydana geldi. 33 yaşındaki Onur Aktaş yönetimindeki 35 KB 1003 plakalı otomobil, İstanbul’dan Bursa yönüne gidişte, Orhangazi Tüneli\'ni çıktıktan 2 kilometre sonra kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Bariyeri aşan otomobil, yol kenarındaki tabela direğine çarptıktan sonra takla atarak, yaklaşık 50 metre sürüklendi. Sürücü Aktaş, hurdaya dönen otomobil içinde sıkıştı. Olay yerine Orhangazi’den gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, Aktaş’ı sıkıştığı yerden yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından çıkararak, ambulansa taşıdı.
Orhangazi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan sürücü, buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Aktaş’ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken, jandarma ve Cumhuriyet savcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hasan BOZBEYORHANGAZİ Bursa DHABURSA OrhangaziYaklaşıkKazaGebzeOrhangaziİzmir Otoyolu Orhangazi TüneliOnur AktaşKBBursaOrhangazi TüneliBariyeriSürücü AktaşOlayOrhangazidenAktaşıOrhangazi Devlet HastanesiBursa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24