Hurdaya çıkarılacak araçlarla ilgili düzenleme Meclis'ten geçti

Hurdaya çıkarılacak 20 yaş üstü araçların vergi borçlarını silen düzenleme bu akşam Meclis Genel Kurulu’ndan geçti. Düzenleme, 355 bini kamyon, kamyonet ve çekici, 100 bini minibüs, otobüs ve panelvan, 1.6 milyonu da otomobil, arazi taşıtı ve motosiklet yaklaşık 2.1 milyon aracı ilgilendiriyor.

Düzenlemeye göre, model yılı 1997 ya da daha eski olan motorlu taşıtlarını yasa yürürlüğe girdikten sonra 31 Aralık 2018 tarihine kadar hurdaya çıkaranların vergi cezaları ile 31 Aralık 2016 tarihine kadar kesilen idari para cezaları silinecek. Taşıt sahipleri araçlarını kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması için il özel idarelerine veya büyükşehir belediyelerine bedelsiz olarak teslim edecekler. Bu araçlar Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na (MKEK) ait hurda müdürlüklüklerinden herhangi birine de teslim edilebilecek. Taşıt sahibinin gerçek ya da tüzel kişi olması durumu değiştirmeyecek.



Para cezalarına af

Motorlu taşıtlarını noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alıp ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan gerçek ve tüzel kişiler, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31 Aralık 2018’e kadar kayıt ve tescil işlemlerini tamamlayarak bu haktan yararlanabilecekler. Düzenleme kapsamında hurdaya ayrılan taşıtları il özel idareleri veya büyükşehir belediyeleri taşıtları satabilecek. Bu işlemler vergi ve harçtan muaf olacak. Yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt niteliğini yitirmiş model yılı 2005 ve daha eski olan taşıtların, bu durumlarını kanaat verici belgelerle göstermeleri halinde motorlu taşıtlar vergilerinin dörtte birini 31 Aralık 2018’e kadar ödemeleri şartıyla kalan vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecek.