Hurdaya ayrılan uçak, bağışlandığı liseye TIR'larla taşındı (2)

YOLCU UÇAĞI, OKUL BAHÇESİNDE

Antalya\'da, hurdaya ayrıldıktan sonra TIR\'larla Aksu ilçesindeki Uçak Bakım ve Teknik Anadolu Lisesi\'ne taşınan Boeing 737-400 tipi yolcu uçağı, öğrenciler arasında büyük heyecan yarattı.

Lisenin müdürü Haldun Çevik, öğrencilerin mutluluğunu ve heyecanını görmenin her şeye değdiğini belirterek, \"Okula sabah gelen öğrencilerin mutluluğu, anlatılamayacak kadar güzeldi. Öğrenciler, alkışlarla uçağı izledi; birbirine sarılanlar oldu. Halen meraklı bakışlarla izlemeye devam ediyorlar\" dedi.

Okullarının, uçak alanında Türkiye\'deki ilk ve tek tematik okul olduğunu ifade eden Çevik, öğrencilerin eğitim materyallerini zenginleştirmek adına çaba gösterdiklerini belirtti. Çevik, Antalya Havalimanı\'nda bir uçağın hurdaya çıkarıldığını öğrendikleri an, uçağı okula getirmek için çaba sarf ettiklerini anlattı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun desteğiyle uçağın bir hayırsever tarafından okul için satın alındığını belirten Çevik, şöyle konuştu:

\"Dün geceden beri, büyük gurur yaşıyoruz. Hurdalığa gidecek bu uçak, ömrünü artık okulumuzda geçirecek. Uçak, hem müze işlevi görecek hem de çocuklarımızın eğitiminde kullanılacak. Uçak, aynı zamanda kütüphane olarak kullanılacak ve bu özelliği ile dünyada bir ilk olacak. Eğitim kalitemiz, bir adım daha öne çıktı; çünkü biz, geleceğin uçaklarını yapmak için yola çıktık.\"

50 BİN LİRAYA ALINDI, 21 BİN LİRA PARK ÜCRETİ ÖDENDİ

Uçağın 50 bin liraya satın alındığını açıklayan Çevik, 21 bin liralık park ücreti için de başka hayırseverlerle belediyenin devreye girdiğini söyledi. Uçağın okula getirilişinin maceralı olduğunu dile getiren Çevik, \"Öğrencilerimizin gözündeki mutluluğu ve heyecanı görmek, her şeye değdi. 4 TIR\'la uçağı, okulumuza taşıdık. Uçağı yolda görenler de çok şaşırdı. Herkes, cep telefonlarıyla uçağı çekmeye çalıştı. Okula sabah gelen öğrencilerin mutluluğu ise anlatılamayacak kadar güzeldi. Öğrenciler, alkışlarla uçağı izledi; birbirine sarılanlar oldu. Halen meraklı bakışlarla izlemeye devam ediyorlar\" dedi.

ÖĞRENCİLER, HEYECANLANDI

Okulun 10\'uncu sınıf öğrencisi Nergis Göçmen, daha önce bir uçağı bu kadar yakından görmediğini belirtti. Heyecanlandığını söyleyen Göçmen, \"Bizler, Atatürk\'ün \'İstikbal göklerdedir\' sözünü yaşatmak için bu okula geldik. Okulumuz, ilkleri yaşatan bir okul. Bir an önce içine binmek istiyorum. Daha kütüphane olan bir uçak duymadım. Uzun süreden beri bu uçağı bekliyorduk. Okulun bahçesindeki uçak, beni çok heyecanlandırdı\" diye konuştu.

Öğrencilerden Bengisu Aktaş ise gurur verici bir olaya şahit olduklarını dile getirdi. İlk defa yakından bir uçak gördüğünü kaydeden Aktaş, şunları söyledi:

\"İnsanların bize özenmesi, çok hoşuma gidiyor. Uçağın bir an önce tamir edilerek, kütüphaneye dönüşmesini merakla bekliyorum. İçine oturup, kitap okuma duygusunu yaşamak istiyorum. Sabah servisten inerken, uçağı görmek, beni çok gururlandırdı.\"

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)

