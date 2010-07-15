-HURDAYA AYRILAN OTOMOBİLE TRAFİK CEZASI AYDIN (A.A) - 15.07.2010 - Aydın'da yerel bir gazetede haber sorumlusu olarak çalışan Güçlü Çezik'e, 2006 yılında hurdaya ayırdığı otomobilini 2007 yılında yanlış yere park ettiği gerekçesiyle trafik cezası tebliğ edildi. Çezik, AA muhabirine yaptığı açıklamada 2006 yılında 09 FN 036 plakalı otomobilini hurdaya ayırdığını ve trafikten de kaydını sildirdiğini belirterek, kendisine 2008 yılında Ankara'da otomobilini yanlış yere park ettiği gerekçesiyle 49 lira para cezası tebliğ edildiğini söyledi. Tebligat geldikten sonra Aydın Vergi Dairesine giderek, bir yanlışlık olduğunu ve kayıtlara bakılması gerektiğini söylediğini ifade eden Çezik, üzerine kayıtlı herhangi bir araç olmadığının kayıtlardan görüldüğünü anlattı. Çezik, Vergi Dairesi yetkililerinin kendisine 'Yapabileceğimiz bir şey yok, cezanın kesildiği yere başvurmanız' gerekiyor dediğini dile getirerek, kendisine Ankara'ya gitmesinin tavsiye edildiğini belirtti. Aydın Trafik Tescil Müdürlüğü'nde yaptığı başvuru sonucunda, aracının 2006 yılında hurdaya ayrıldığını kesinleştirdiğini vurgulayan Çezik, şöyle konuştu: ''Olmayan otomobilimle, 2006'dan bugüne kadar yakınından bile geçmediğim Ankara'da, 2007'de trafik cezası yemeyi başarmışım. Üstelik kesilen cezaya bakılırsa, otomobilim şekil ve renk değiştirmiş, kapalı kasa kamyonet olmuş. Sahte plaka ihtimaline karşı 155'i arayıp bu bilgilere dayanarak ihbarda bulundum. Ankara Trafik Şube Müdürlüğü'nü hem aradım, hem de 2006'dan beri hiç otomobilim olmadığına dair faks çektim. Aradan iki yıl geçtikten sonra, aynı ceza tebligatı, ödenmediği için neredeyse 3 kat artırılarak 120 lira olarak yeniden geldi. Üstelik parayı ödemez ve mal bildiriminde bulunmazsam hapse atılacağım ifade ediliyor. Başvurduğum yetkililer yine 'Hiç bir şey yapamayız' dediler. Herkes, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gidip şahsen başvurmamı söyledi. Ancak, Aydın'dan Ankara gidiş dönüş otobüs ücreti, yemek derken, zaten cezanın miktarı çıkıyor. O yüzden gittim 120 TL cezayı ödedim. Otomobilimi hurdaya ayırdığıma pişman ettiler. Şimdi paramı geri almak için uğraşıyorum.'' Çezik, bu konuyla ilgili olarak yaptığı araştırmada, Türkiye'nin bir çok yerinde benzer durumların yaşandığını tespit ettiğini vurgulayarak, yetkililerden sorunlara çare bulmalarını istedi.