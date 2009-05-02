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Yaşam

Hurdalıkta şiddetli patlama oldu: 4 yaralı

02 Mayıs 2009 18:27

Tekirdağ’ın Malkara İlçesi'ndeki hurdalıkta bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

Olay, Hacıevhat Mahallesi'ndeki hurdalıkta bu sabah meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada, hurdacılar 33 yaşındaki Recep Beçar, 55 yaşındaki Ahmet Budaklar, 36 yaşındaki İrfan Arslan ve 26 yaşındaki Abdi Dikmen yaralandı. Patlama sesi üzerine gelenlerin çağırdığı ambulansla ağır yaralı hurdacılar Recep Biçer ile Abdi Dikmen'i Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu yaralılardan Abdi Dikmen'in 2 bacağı kesilirken, gözlerini kaybeden Recep Beçar'ın ayrıcı 2 kolu kesildi. Diğer yaralılar Ahmet Budaklar ile İrfan Arslan ise Malkara Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bomba uzmanları, patlamanın nedenini belirlemek için hurdalıkta çalışma başlatırken İrfan Arslan, ``Hurdaları ayıklıyorduk. Ben arkadaşlarımızdan uzaktaydım. Ne olduğunu anlayamadım. Birden fırlayan demir parçaları bana da isabet etti'' dedi.

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