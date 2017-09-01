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Hurdalıkta çıkan yangını itfaiye söndürdü

Ahmet SOYDOĞAN / GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, iş makinelerinin bulunduğu garajda çıkan ve kısa süreli paniğe yol açan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

01 Eylül 2017 19:39

Ahmet SOYDOĞAN / GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, iş makinelerinin bulunduğu garajda çıkan ve kısa süreli paniğe yol açan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Merveşehir Mahallesi\'nde iş makinelerinin bulunduğu garajın hurdalık bölümünde bugün öğleden sonra bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri çağırıldı. Polisler çevrede önlem alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırırken, itfaiye erleri yarım saat süren çalışmayla yangını söndürdü.
Maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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