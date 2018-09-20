Hurdaların altında kalan işçi can verdi

Gürkan YILMAZ/KÜRE (Kastamonu) (DHA)- KASTAMONU\'da kestiği hurda demirlerin altına kalarak ağır yaralanan işçi Akif Ertürk (41) hayatını kaybetti.

Kastamonu’nun Küre ilçesinde bulunan özel şirkete ait maden ocağında hurda demirleri kesen işçi Akif Ertürk demir boruların üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. İşçi arkadaşlarının bildirmesi sonucu olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında kaldırıldığı Akif Ertürk, Küre Devlet Hastanesi\'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası Ertürk\'ün aynı maden ocağından emekli olduğu ve gündelik olarak çalıştığı öğrenildi.



FOTOĞRAFLI