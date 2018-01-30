Hurdalardan araç yapıyor

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, motorlu araçlar ateşleme sistemi tamircisi, doğa sporları tutkunu Barbaros Esen (35), hurdalıktan satın aldığı su boruları, demir, kullanılmayan eski su tahliye motoru ve motorlu testereden yararlanarak ilginç araçlar ortaya çıkarıyor. 30-40 yıllık eski motosikletleri atölyesinde tekrar dizayn ederek ATV gibi arazi aracına çeviren Esen, oğlunun kullandığı minik scooter\'ı da motorluya çevirdi.

Zübeyde Hanım Caddesi\'ndeki atölyesinde gece gündüz demeden modifiye uzmanı arkadaşlarıyla birlikte çalışan Barbaros Esen, hurdalıktan bulup satın aldığı 40 yılık motosikletleri parçalayıp, eski ve yeni parçalar kullanarak yeniden dizayn ederek, adeta tekrardan hayat veriyor. Esen, eski motosikletleri, motorlarını güçlendirip, lastiklerini de arazi lastikleriyle değiştirip, modifiye ediyor. Günlerce uğraşan Esen, ortaya ATV gibi arazi araçlar ortaya çıkarıyor. Atölyesinde hurdalıktan satın aldığı su boruları, demirler, eski su tahliye ve ağaç kesme motorlarını da yaptığı binek araçlarda kullanıyor.

KATLANABİLİR MOTOSİKLET

Karavan imalatı da yapan Esen, özellikle yazlıkçılar için direksiyonu katlanabilir, çanta gibi taşınan minik motosiklet yapıyor. Eski bir motosikletin iskeletini ve su motoru kullanıp, direksiyonunu su borularıyla yeniden dizayn eden Esen, katlanabilir ve yer kaplamaması için de çanta gibi elde taşınan minik bir motosiklet de tasarlayıp yapımına başladı.

Oğlunun kullandığı scooterı da atölyesinde tekrar dizayn eden Esen, ağaç kesme motoru ve benzin deposu yerleştirip, motorlu scooter haline getirdi. Oğlu, ayaklarını kullanmadan eliyle motora gaz vererek, scooterla yolda ilerleyebiliyor. Doğa sporu tutkunu Esen, atölyesinde bulunan ve akarsularda rafting yapmak için kullandığı kanoya da motor taktı. Kanonun arka bölümüne ağaç kesme motoru takıp, pervaneli hale getirdi.

Atölyesinde çalışırken araçları hobi amaçlı yaptığı söyleyen Barbaros Esen, eski hurdalara can verdiklerini, tekrar dizayn etiklerini belirterek, \"Atölyede arkadaşlarımızla bir araya gelip, neler yapabileceğimizi düşünüyoruz. Eski motosikletleri yeniden dizayn ediyor, bambaşka hale getiriyoruz. Eski bir Rus motosikletine arazi şanzımanı takıp, ATV\'ye dönüştürdük. Oğlum benden motosiklet istedi, ben de daha küçük olduğu için kullandığı scootere ağaç kesme motoru taktım. Karavan imalatı da yaptığım için karavana motosikleti koyacak yer olmuyordu. Eski bir motosikleti su boruyla yeniden yapıp, katlanabilir, çanta gibi taşınabilir hale getirdim. Bunları hobi amaçlı olarak yapıyoruz. Araçları yaparken genellikle hurdalıktan topladığımız su boruları ve benzinli eski kullanılmayan motorları kullanıyoruz\" dedi.

Esen\'in araçları yaparken birlikte çalıştığı modifiye uzmanı Kemal Gülten ise, çalışmayan motorları çalışır hale getirdiklerini belirterek, \"Arkadaşlarımızla atölyede toplanıp, yapacağımız bir araç üzerinde çalışıyoruz. Adeta beyin fırtınası yapıyoruz. Herkes farklı fikirler ortaya atıyor, bu fikirleri kullanarak eski hurdaları yeniden dizayn edip, çalışır hale getiriyoruz. Eğlenceli araçlar ortaya çıkıyor. Yapmak istediğimiz çok şey var. Uçmak için bile düşüncemiz var. Beton silme makinesinin motorlarının kullanarak planör yapma hedefimiz var\" diye konuştu.

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