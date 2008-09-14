Hurdacılık yapan aile, 2'nci kez hastanelik oldu

Daha önce de topladıkları hurdalarda kimyasal kalıntı olduğu belirlenen ailenin evi, Sivil Savunma Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlenip dezenfekte edilmişti.

Bahçelievler Mahallesi'nde oturan Dalar Ailesi'nin fertleri, geçtiğimiz 20 Ağustos'ta zehirlenme belirtisiyle hastaneye kaldırılmıştı. 7 kişilik aile, tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edilmiş, toplanan hurdalardan yayıldığı sanılan kimyasal kalıntılar da Sivil Savunma İl Müdürlüğü, Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon Nükleer (KBRN) ekipleri, özel kıyafetlerle temizleyip dezenfekte etmişti.

Bugün yine mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülen 40 yaşındaki Mustafa, 11 yaşındaki Naime, 9 yaşındaki Gamze, 44 yaşındaki Fatma, 47 yaşındaki Ramazan ile Yeter Dalar, eve çağırılan bir ambulans ile Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mideleri yıkanarak serum takılan 7 kişilik aile, sağlık durumlarında bir düzelme belirtisi görülemeyince, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü ve Sivil Savunma ekipleri inceleme başlattı.