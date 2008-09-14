T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Hurdacılık yapan aile, 2'nci kez hastanelik oldu

Adana'da, geçimini hurdacılık yaparak sağlayan Dalar Ailesi, 20 gün arayla yine hastanelik oldu

14 Eylül 2008 03:00

Daha önce de topladıkları hurdalarda kimyasal kalıntı olduğu belirlenen ailenin evi, Sivil Savunma Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlenip dezenfekte edilmişti.

 

Bahçelievler Mahallesi'nde oturan Dalar Ailesi'nin fertleri, geçtiğimiz 20 Ağustos'ta zehirlenme belirtisiyle hastaneye kaldırılmıştı. 7 kişilik aile, tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edilmiş, toplanan hurdalardan yayıldığı sanılan kimyasal kalıntılar da Sivil Savunma İl Müdürlüğü, Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon Nükleer (KBRN) ekipleri, özel kıyafetlerle temizleyip dezenfekte etmişti.

 

Bugün yine mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülen 40 yaşındaki Mustafa, 11 yaşındaki Naime, 9 yaşındaki Gamze, 44 yaşındaki Fatma, 47 yaşındaki Ramazan ile Yeter Dalar, eve çağırılan bir ambulans ile Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mideleri yıkanarak serum takılan 7 kişilik aile, sağlık durumlarında bir düzelme belirtisi görülemeyince, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.

 

Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü ve Sivil Savunma ekipleri inceleme başlattı.

 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24