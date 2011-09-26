-Hurdacılara da "AB standartları" ANKARA (A.A) - 26.09.2011 - AB Uyum Yasaları çerçevesinde hurdacılık sektörünün de AB standartlarına uyumlu hale getirilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Ankara Umum Hurdacılar Odası Başkanı İrfan Çinkaya, çalışmalar tamamlandığında İvedik'teki Hurdacılar Sitesinin de Türkiye'ye yakışır, AB standartlarında bir site haline geleceğini belirtti. Çinkaya, Ankara'daki hurdacı esnafının, Türkiye'nin en büyük hurdacılar sitesi olan İvedik'teki Hurdacılar Sitesi'nde faaliyet gösterdiğini kaydetti. Çinkaya, sitede ortalama 300 metre kare büyüklüğünde bin 200'e yakın iş yeri bulunduğunu anlattı. Sektöre yönelik 2004'ten beri AB Uyum Yasaları çerçevesinde birçok tebliğ ve yönetmelik çıktığını ifade eden Çinkaya, ''Çalışmalar tamamlandığında Türkiye'ye yakışır, lisanslı bir site olacağız. Esnafımız da mağdur olmayacak'' dedi. Çinkaya, sektörün AB standartlarına uyumu amacıyla çıkarılan tebliğ ve yönetmeliklerle, hurdacılık yapan iş yerlerinin metre kare genişliğinin artırılması, tehlikeli atıkların, kimyasal atıkların denetlenebilmesi için cihazların ve ilgili mühendislerin bulundurulması zorunluluğu gibi kuralların getirildiğini vurguladı. Şu anda mevcut alanları yeterli olmadığından, AB standartlarına uyum için bir geçiş süresi istediklerini ve bunun da sağlandığını söyleyen Çinkaya, ''Proje ürettik, ilgili yerlere ulaştırdık. Sitenin etrafında depolama alanları var. Buralar, 2001'de planlara depolama alanına uygun olarak işlendi. Buraları da kullanarak, inşallah lisanslı firmalarımızla Ankara'da güzel bir site kuracağız. Toplama belgesi olan esnafımız hurdayı toplayacak, tehlikeli atığını, demirini, bakırını, kromunu, plastiğini hijyenik şartlarda ayıracak. Bu malzemeyi lisanslı firmalara satacak'' diye konuştu. Sektörün AB'ye uyumu çerçevesinde istenilen bazı kuralların ilk etapta bazı sıkıntılar doğurduğunu dile getiren Çinkaya, bu sorunları bölge milletvekillerine ilettiklerini, bakanlıkla diyalog kurduklarını vurguladı. Bunun sonucunda metre kare genişliği konusunda ortayol bulunduğunu aktaran Çinkaya, ''Buradaki şartların da dikkate alınmasını istiyoruz. Birden, 'Yık buraları' denirse sorun çıkıyor. Çevre Bakanlığı ile yaptığımız istişareler neticesinde sadece Ankara'daki değil Türkiye'deki bütün hurdacıların geleceğini kurtardık. Güzel bir mesafe katettik'' şeklinde konuştu. -''Tekelleşme istemiyoruz''- Sitede esnafla birlikte 10 bine yakın kişinin çalıştığına işaret eden Çinkaya, şöyle konuştu: ''Aileleriyle birlikte düşünürseniz 50 bine yakın insan buradan geçiniyor. Bunun dışında oto yedek hurdacılarımız var. Onları da katarsanız Ankara'da aileleriyle birlikte yaklaşık 100 bin kişi geçimini hurdacılıktan temin ediyor. Biz bu iş tekelleşmesin istiyoruz. Eğer sektör tekelleşirse Türkiye genelinde milyona varan insana zararı olur. 50 bin kişinin geçimini sağladığı bir yeri, bir kaç kişi ya da şirket 50 bin metre karelik alan alıp bitirebilir. Bunları anlattık siyasetçilerimize. Seçimden önce özellikle TBMM Başkanımız Sayın Cemil Çiçek, bu konu için iki toplantı yaptı. Allah razı olsun kendisinden. Çevre Bakanlığı Müsteşarı da geldi. Metre kare genişliklerini netleştirdik. Küçük dükkanlarımız da toplama belgesi alarak, daha hijyenik şartlarda mesleği devam ettirecekler.'' -Ekonomik büyüme atık üretiminde artışa yol açtı- Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden söz konusu çalışmalara ilişkin alınan bilgiye göre de, hızla gelişen ve büyüyen bir ülke olması, nüfus artışı gibi nedenler Türkiye'de giderek artan miktarda atık üretimine yol açıyor. Sektöre ilişkin çalışmalar da herkesin, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu, çevreyi geliştirme, çevre sağlığını koruma ve çevre kirlenmesini önlemenin devletin ve vatandaşların ödevi olduğunu hükme bağlayan Anayasanın 56. maddesinden hareketle yürütülüyor. Atık maddeler geri kazanılıp ekonomiye katkı sağlayabildiği gibi farklı bir biçimde yeniden kullanılamaz ve piyasada pazarlanamaz hale gelebiliyor. Bu atıklara bertaraf işlemi uygulanması gerekiyor. Atıklar için uygulanan işlemler türüne ve amaca bağlı olarak değişiyor. Bu işlemler, atığı, kısmen veya tamamen yeniden kullanılabilecek veya daha ileri düzey işlenmesine izin verecek farklı bileşenlerine ayırmak, tehlikeli olan niteliklerini en aza indirmek, nihai olarak bertaraf edilmeye gönderilmesi gereken atık miktarını azaltmak, yararlı bir malzeme haline dönüştürmek şeklinde sıralanıyor. Atıkların yönetimine ilişkin olarak da 2 farklı mevzuat bulunuyor. Söz konusu mevzuat, bu alanda faaliyet gösterecek tesislere çeşitli standartlar getiriyor. Metal hurdaların geri kazanımına ilişkin tebliğde; demir hurda metal ıslah geri kazanım tesisleri için yıllık kapasitesinin 10 bin ton ve üzerinde olması, bunun sanayi kapasite raporuyla belgelenmesi, tesisin bulunduğu alanın en az 4 bin metre kare olması, demir dışı hurda metal ıslah/geri kazanım tesisleri için yıllık kapasitesinin bin 500 ton ve üzerinde olması, bunun sanayi kapasite raporuyla belgelenmesi, tesisin bulunduğu alanın en az bin metre kare olması gibi standartlar getiriliyor. Ancak, sektör temsilcilerinin talepleri doğrultusunda, demir hurda metal ıslah/geri kazanım tesisleri için tebliğdeki geçici madde ile 4 bin metre kare olan alan sınırlaması 31 Aralık 2015 tarihine kadar bin 500 metre kare olarak uygulanacak.