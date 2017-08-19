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Hurdacılar sitesinde korkutan yangın

MERSİN, (DHA) - MERSİN'deki Hurdacılar Sitesi'ndeki bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınırken, çevrede korku dolu anlar yaşandı

19 Ağustos 2017 20:52

MERSİN, (DHA) - MERSİN\'deki Hurdacılar Sitesi\'ndeki bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınırken, çevrede korku dolu anlar yaşandı.
Yangın, merkez Toroslar İlçesi Yalınayak Mahallesi\'nde bulunan Hurdacılar Sitesi içindeki bir depoda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede bütün iş yerini sardı. İlk anda çalışanların söndürmeye çalıştığı yangın, havanın da aşırı rüzgarlı olması nedeni ile depoyu sardı. Bunu üzerine çevredeki vatandaşların ihbarı ile Hurdacılar Sitesi\'ne çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına olay yerine gelen ekipler, 3 ayrı noktadan müdahalede ederek yaklaşık 3 saatte kontrol altına aldı. Korku dolu anların yaşandığı yangında can kaybı yaşanmazken, depodaki malzemeler ise büyük zarar gördü. Yangın ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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