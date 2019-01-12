Hurdacıdan yayılan koku panik yarattı

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki hurdacıda yer alan bir aletin kesimi sırasında etrafa yayılan koku panik yarattı. Olay yerine gelen AFAD, hurdacıda ve mahallede ölçümlerde bulundu. Kokuya sebep olan maddenin ne olduğu henüz belirlenemedi.

Olay akşam saatlerinde, Doğan Mahallesi İnkılap Caddesi'ndeki hurdacıda meydana geldi. İddiaya göre, piknik tüpü büyüklüğündeki aletin kesildiği sırada içinde bulunan kimyasal madde aktı. Kimyasal maddeden yayılan koku mahalleyi sarınca, rahatsız olan çevredekiler, durumu itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri mahallede, hurdacının bulunduğu alanda ölçümler yaparak, kesilen aleti bulmak için çalışma başlattı.

İş yeri sahibi Aytekin Kuş, "Piknik tüpü büyüklüğünde bir cisim getirdiler. Kestik, kesim anında koku yoktu. Kestikten sonra hatta benim de elime bulaştı. Daha sonra koku yayılmaya başladı. Koku bütün mahalleye yayıldı. Ekipler incelemelerini yapıyorlar. Şu anda maddenin ne olduğunu bilmiyoruz" dedi.