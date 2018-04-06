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Hurdacıda tüp patladı: 1 ölü

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te hurdacıdaki mutfak tüpünün patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü

06 Nisan 2018 14:18

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te hurdacıdaki mutfak tüpünün patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü.
Olay, sabah saatlerinde Tekstilkent Mahallesi\'nde bulunan hurdacıda meydana geldi. Hurdacıdaki tüplerden biri, henüz bilinmeyen nedenle patladı. Patlama ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye görevlisi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralananların da olduğu belirtilirken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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