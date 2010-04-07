T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Hurdacıda patlama: 4 yaralı

07 Nisan 2010 03:00

T24- Gaziantep’te hurdacılık yapan ailenin evinde, parçalanmak istenen metal bir cismin patlaması sonucu 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı.


Nurdağı İlçesi Yenimahalle’de bugün (7 Nisan 2010) saat 11:00 saatlerinde meydana gelen olayda, 41 yaşındaki Sevim Şahin, hurda malzemeler arasındaki metal bir cismin içindeki bakır teli çıkarmak için parçalamak istedi. Bu sırada metal cisim büyük bir gürültüyle patladı. Patlamada Sevim Şahin, ile evin önünden tesadüf geçen 10 yaşındaki Yusuf Aslan, 12 yaşındaki Kemal Bağır ve 10 yaşındaki Onur Bağır yaralandı. Yaralılar götürüldükleri Nurdağı Devlet Hastanesi’nde yapıla ilk müdahalenin ardından Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.


Sevim Şahin’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.


Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, patlamaya neden olan cismin ne olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24