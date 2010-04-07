Hurdacıda patlama: 4 yaralı

T24-



Nurdağı İlçesi Yenimahalle’de bugün (7 Nisan 2010) saat 11:00 saatlerinde meydana gelen olayda, 41 yaşındaki Sevim Şahin, hurda malzemeler arasındaki metal bir cismin içindeki bakır teli çıkarmak için parçalamak istedi. Bu sırada metal cisim büyük bir gürültüyle patladı. Patlamada Sevim Şahin, ile evin önünden tesadüf geçen 10 yaşındaki Yusuf Aslan, 12 yaşındaki Kemal Bağır ve 10 yaşındaki Onur Bağır yaralandı. Yaralılar götürüldükleri Nurdağı Devlet Hastanesi’nde yapıla ilk müdahalenin ardından Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.





Sevim Şahin’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.





Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, patlamaya neden olan cismin ne olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

