Hurdacı çift, öğrencilere uyuşturucu satarken yakalandı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da hurdacılık bahanesiyle okulların etrafında uyuşturucu madde satan Serkan ve Gülzade G. çifti, suçüstü yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aldemir Atilla Konuk Anadolu Lisesi\'nin arkasında hurdacılık yapan çiftin öğrencilere uyuşturucu madde sattığı ihbarı üzerine harekete geçti. Narkotim ekibi, Serkan ve Gülzade G. çiftini suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, toplam 45 paket eroin ele geçirildi.

DİĞER OPERASYONLAR

Narkotim ekibi ayrıca Gebizli Mahallesi\'nde bulunan İsmet İnönü Ortaokulu arkasında eroin satan Aslan Ü.\'yü de suçüstü yakaladı. Aslan Ü.\'nün üzerinden de 15 paket eroin çıktı. Antalya polisi son operasyonu Kundu Oteller Bölgesi\'ne yaptı. Bölgedeki otellerde kalan tatilcilere eroin satıldığı ihbarını alan Narkotim ekipleri, Hasan A. ile Ferdi K.\'nin otomobilini durdurdu. Otomobilde 1 kilo 402 gram esrar ile 11 kilo kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken şüpheliler ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edildi.



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