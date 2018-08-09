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Hurdacı baba-oğul, otomobil hırsızlığından adliyede

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de 2 eski model otomobili çaldıkları öne sürülen hurdacı B

09 Ağustos 2018 20:07

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de 2 eski model otomobili çaldıkları öne sürülen hurdacı B.A. ile oğlu U.A., polis ekiplerince yakalandı. Baba-oğul, yapılan sorgulamalarının ardından \'hırsızlık\' suçundan adliyeye sevk edildi.
Emek Mahallesi\'nde oturan A.D., polis merkezine başvurarak sokakta park halinde duran 1988 motel otomobilinin çalındığını bildirdi. Polis ekipleri çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinde, otomobilin çekiciyle götürüldüğünü belirledi. Ekipler otomobili, sanayi çarşısında hurdacılık yapan B.A.\'nın iş yerinde buldu. Polis ekipleri, iş yerinde gördükleri parçalanmış bir otomobilin motor bloğu ile şanzımanından şüphelendi. Yapılan araştırmada, motor ve şanzımanın da geçen 4 Ağustos\'ta Gündoğdu Mahallesi\'nde çalınan 1975 model otomobile ait olduğu belirlendi. B.A. ile oğlu U.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulamaları tamamlanan baba-oğul, \'hırsızlık\' suçundan adliyeye sevk edildi.

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